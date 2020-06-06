أسطورة كرة السلة مايكل جوردان يتبرع بـ100 مليون دولار لمنظمات تعنى بالمساواة العرقية

قال مايكل جوردان، أسطورة كرة السلة الأمريكية، الجمعة إنه قرر التبرع بهبة قدرها 100 مليون دولار لمنظمات تعمل من أجل تحقيق المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية. وذكر جوردان أن علامته التجارية "جوردان براند" ستدفع هذا المبلغ على مدى فترة عشر سنوات لمنظمات مختلفة. وهذا التبرع هو الأضخم من نوعه الذي تقدمه شخصية رياضية لمنظمات غير ربحية، والذي يأتي في وقت تشتعل فيه الولايات المتحدة بالمظاهرات المناهضة للعنصرية على خلفية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض.

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أفاد مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية الجمعة بأنه سيتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمات تكافح من أجل المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية، في ظل موجات احتجاج في مختلف أنحاء البلاد على تسبب الشرطة في قتل المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد.

وقال بطل الدوري الأمريكي ست مرات في التسعينيات من القرن الماضي مع فريق شيكاغو بولز في بيان إن علامته التجارية "جوردان براند" ستوزّع المبلغ على مدى عشر سنوات لمنظمات مختلفة في محاولة لمعالجة "العنصرية المتأصلة". ويعد هذا التبرع أكبر مساهمة لشخصية رياضية في العالم لمصلحة منظمات غير ربحية.

ولقد توفي جورج فلويد عن 46 عاما بعد توقيفه في 25 مايو/أيار في مينيابوليس، مختنقا تحت ركبة شرطي أبيض ضغط على عنقه لمدة تسع دقائق ولم يستجب لاستغاثاته.

مراسم تأبين جورج فلويد

وأشار بيان جوردان إلى أنه "بقدر ما تغيرت الأمور، يبقى الاسوأ كما هو". وتابع "حياة السود مهمة. هذا ليس بيانا مثيرا للجدل. حتى يتم القضاء على العنصرية المتأصلة التي تساهم بإفشال مؤسساتنا، سنبقى ملتزمين بحماية وتحسين حياة السود". وأضاف "نعلن اليوم أن مايكل جوردان وجوردان براند سيتبرعون بمئة مليون دولار أمريكي على مدى عشر سنوات للمنظمات الضامنة للمساواة العرقية، العدالة الاجتماعية وزيادة فرص الحصول على التعليم".

ويُعدّ جوردان من أعظم اللاعبين الذين شهدتهم ملاعب كرة السلة في التاريخ، وتقدر ثروته بـنحو 2,1 مليار دولار. وكان جوردان (57 عاما) أدان مطلع الأسبوع في بيان "العنصرية المتأصلة" في الولايات المتحدة، قائلا إنه "حزين بشدة، أعاني حقا وغاضب تماما"، وتابع "لقد سئمنا... يجب أن نواصل التعبير السلمي عن الظلم والمطالبة بالاعتراف بالمسؤوليات".

تغيير مواقف

وفي الوثائقي الأخير "الرقصة الأخيرة"، ظهر جوردان في مسيرته الاحترافية وهو يرفض الانخراط أو التعليق على قضايا سياسية على غرار بطل الملاكمة محمد علي، مفضلا التركيز على مهمته في الملاعب، وبرر ذلك قائلا "لم أكن سياسيا عندما كنت ألعب. ركزت على مهنتي. هل كنت أنانيا؟ ربما. لكن طاقتي كانت هناك".

وأعادت وفاة فلويد إشعال الغضب الذي لطالما شعر به كثيرون حيال استخدام عناصر الشرطة العنف بحق الأمريكيين من أصول إفريقية، وأثارت موجة اضطرابات مدنية لا مثيل لها في الولايات المتحدة منذ اغتيال مارتن لوثر كينغ الابن عام 1968. وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة اعتقلت ما يقرب من 10 آلاف شخص خلال التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد الأيام الأخيرة. واتسعت رقعة المسيرات المطالبة بالعدالة لجميع الأعراق لتصل إلى دول أخرى في العالم.

ومثل ثلاثة من عناصر الشرطة الأربعة الذين أوقفوا فلويد بتهمة استخدام ورقة نقدية مزورة أمام المحكمة للمرة الأولى بتهم التواطؤ في موته. وتم تحديد كفالة بقيمة مليون دولار لكل منهم. وأما الشرطي الرابع، ديريك شوفين، الذي قام بتثبيته على الأرض، فوُجّهت إليه تهمة القتل من الدرجة الثانية بينما مثل أمام القاضي الأسبوع الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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