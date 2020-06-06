إسقاط رئيس بلدية في تايوان في اقتراع تاريخي

سام يه ا ف ب/ارشيف

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تايبيه (أ ف ب)

سحب الناخبون التايوانيون السبت الثقة من رئيس بلدية قومي، في اقتراع وضع حدا لصعوده السياسي بعدما كان قد خسر الانتخابات الرئاسية التي خاضها رافعا شعار توطيد العلاقات مع الصين.

ويأتي سحب التفويض من قبل سكان مدينة كاوسيونغ الواقعة في جنوب الجزيرة الديموقراطية التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزّأ من أراضيها، وتتعهّد استعادتها والسيطرة عليها بالقوة إن اقتضى الأمر، في توقيت يشهد تصاعدا للتوتر مع الصين.

وصوّت 97 بالمئة من الناخبين على إقالة هان كوو-يو من رئاسة بلدية مدينة كاوسيونغ في جنوب الجزيرة، في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه نحو 40 بالمئة من الناخبين المسجلين.

وقال هان كوو-يو البالغ 62 عاما للصحافيين "إنها انتخابات غير منصفة وغير عادلة"، متّهما الحزب الديموقراطي التقدمي الحاكم بـ"توحيد الجهود" ضده.

ووجّه التصويت ضربة جديدة لحزب كوومينتانغ القومي المعارض، الداعي إلى توطيد العلاقات مع الصين.

وكان هان قد فاز في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 برئاسة البلدية وكان حينها مغمورا على الساحة السياسية، قبل أن ينتزع بطاقة الترشّح عن الحزب للرئاسة متغلبا على منافسين أقوياء له.

لكن خسارته الانتخابات الرئاسية كشفت أيضا عدم رضى سكان المدينة عن أدائه وعن الحزب القومي الذي لم يفِ بوعده للسكان بـ"الثراء الفاحش".

واتّهمت مجموعة "وي كير كاوسيونغ"، وهي إحدى المجموعات التي قادت جهود إسقاط هان، الأخير بأنه أهمل واجباته في رئاسة البلدية بعدما أخذ إجازة لمدة ثلاثة أشهر لخوض الانتخابات الرئاسية بعد أقل من عام على انتخابه.

ووصف الحزب الحاكم النتائج بأنها "إنجاز هام على مسار التقدم الديموقراطي لتايوان".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها سحب التفويض المعطى لرئيس بلدية منذ إلغاء الأحكام العرفية في تايوان وإجراء أول انتخابات رئاسية في العام 1996.

وسيتعين على سلطات كاوسيونغ تنظيم انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد للبلدية خلفا لهان، يكمل الفترة المتبقية من ولاية الأخير.

ويتصاعد التوتر بين تايبيه وبكين منذ انتخابات تساي إينغ وين في العام 2016 رئيسة للجزيرة، واعتبار حكومتها أن تايوان دولة مستقلة وليست جزءا من الصين.

© 2020 AFP