الدوري الأميركي للمحترفين: دورانت ليس جاهزا لاستئناف الموسم

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن نجم كرة السلة الاميركية كيفن دورانت الذي تعرض لقطع في وتر أخيل السنة الماضية، عدم جهوزيته لاستئناف المباريات في تموز/يوليو مع فريقه الجديد بروكلين نتس.

قال نجم غولدن ستايت ووريرز واوكلاهوما سيتي السابق في مقابلة مع موقع "ذا انديفيتد": "انتهى موسمي. لم تكن لدي نية اللعب" في موسم 2019-2020.

تابع اللاعب البالغ 32 عاما "قبل انطلاق هذا الموسم، قررنا ببساطة التفرغ للتحضير للموسم المقبل".

لكن هذا الموسم تغيّرت معالمه بعد تعليقه منذ 11 اذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر استئناف بقية الموسم في 31 تموز/يوليو في مجمع ديزني وورلد بولاية فلوريدا.

وتعرض دورانت، بطل الدوري في 2017 و2018، لاصابته البليغة في نهائي 2019 عندما كان لا يزال تحت الوان ووريرز الذي فقد لقبه لتورونتو رابتورز.

وبرغم اصابته، ترك ولاية كاليفورنيا ملتحقا ببروكلين، الذي يأمل مشجعوه ان يشكل ثنائيا ضاربا مع النجم كايري ايرفينغ.

شرح افضل لاعب في الدوري لموسم 2014 "من الافضل ان انتظر. لا اعتقد اني جاهز لخوض مباريات بهذه القوى الشهر المقبل"، مؤكد خوضه التمارين كل يوم وشعوره "مجددا كلاعب عادي".

وبروكلين نيتس هو احد الاندية الـ22 التي ستكمل الموسم بنظامه المعدّل، في خطة نالت موافقة رابطة اللاعبين الجمعة برغم بعض التحفظات.

وكان دورانت احد لاعبي الدوري الذين اصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهو لم يكشف ما اذا كان سيرافق فريقه الى فلوريدا.

© 2020 AFP