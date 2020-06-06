الرئيس البرازيلي يتهم منظمة الصحة العالمية "بالانحياز العقائدي" ويهدد بانسحاب بلاده

أصدر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الجمعة تهديدا، أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة برازيليا، بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية على غرار ما فعله نظيره الأمريكي دونالد ترامب، متهما إياها "بالانحياز العقائدي". وأصبحت البرازيل تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، من حيث عدد الوفيات بين مرضى كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

إعلان اقرأ المزيد

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الجمعة للصحفيين في برازيليا إن بلاده قد تنسحب من منظمة الصحة العالمية كما فعل نظيره الأمريكي دونالد ترامب، للاحتجاج على "انحيازها العقائدي". وقال بولسونارو "أقول لكم هنا أن الولايات المتحدة غادرت منظمة الصحة العالمية ونحن نفكر بذلك في المستقبل". وأضاف "إما أن تعمل منظمة الصحة العالمية بدون انحياز عقائدي أو نغادرها نحن أيضا"، مؤكدا أنه "لسنا بحاجة إلى أشخاص من الخارج ليعبروا عن شعورهم بالوضع الصحي هنا".

وطوال أزمة وباء كوفيد-19، سار بولسونارو على خطى ترامب عبر التقليل من خطورة المرض والدعوة إلى الإبقاء على النشاط الاقتصادي بوضعه الطبيعي والإشادة بفاعلية علاج يثير انقساما بين العلماء هو الهيدروكسي كلوروكين. وفي حديثه عن هذا العلاج، قال بولسونارو إنه لا يستغرب التشكيك في دراسة نشرت في المجلة الطبية "ذي لانسيت" تشير إلى عدم جدوى العقار، ثم سحبها. وهذا التراجع دفع منظمة الصحة العالمية إلى استئناف التجارب السريرية للجزيئة. وقال بولسونارو أن "ترامب سحب منهم المال فتراجعوا عن كل شيء"، مؤكدا أن "الكلوروكين عائد".

كيف يمكن تفسير الأرقام العالية المسجلة في البرازيل؟

وفي آخر حصيلة نشرتها مساء الجمعة، توقفت وزارة الصحة البرازيلية عن ذكر العدد الإجمالي للوفيات الذي بلغ 35 ألفا و26، واكتفت بذكر عدد الذين أودى المرض بحياتهم في الساعات ال24 الأخيرة فقط وبلغ 1005 أشخاص.

وكانت هذه الحصيلة الخميس تحتل المرتبة الثالثة عالميا في حجمها بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. وأحصت البرازيل أكثر من 645 ألف إصابة وهو عدد يرى الكثير من الخبراء أنه اقل من الواقع نظرا لعدم إجراء فحوص لعدد كاف من الأشخاص.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك