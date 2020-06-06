الشرطة الفرنسية تحظر مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في باريس احتجاجا على مقتل جورج فلويد

قالت إدارة شرطة العاصمة الفرنسية باريس الجمعة إنها قررت حظر مظاهرات كانت مقررة السبت أمام السفارة الأمريكية في الحدائق القريبة من برج إيفل بسبب المخاوف من الاضطرابات الاجتماعية والأخطار الصحية الناجمة عن التجمعات الكبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. وكانت هذه المظاهرات ستأتي في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات في أنحاء العالم على مقتل جورج فلويد في منيابوليس بالولايات المتحدة. فيما شهد الأسبوع الماضي مظاهرة أخرى رغم الحظر الذي فرضته الشرطة في ذكرى أداما تراوري وهو شاب فرنسي من أصول إفريقية لاقى حتفه في عملية للشرطة عام 2016.

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أعلنت الشرطة الفرنسية الجمعة أنها حظرت مظاهرات كان من المقرر أن تنظم أمام السفارة الأمريكية في العاصمة باريس اليوم السبت مع تصاعد موجة الاحتجاجات في أنحاء العالم على مقتل جورج فلويد في منيابوليس بالولايات المتحدة.

وقالت إدارة شرطة باريس يوم الجمعة إنها قررت حظر المظاهرات في الحدائق القريبة من برج إيفل بسبب المخاوف من الاضطرابات الاجتماعية والأخطار الصحية الناجمة عن التجمعات الكبيرة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد اندلعت اضطرابات خلال مظاهرة أخرى مناهضة للشرطة في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء. وشارك الآلاف في المظاهرة على الرغم من حظر فرضته الشرطة على المظاهرة التي خرجت في ذكرى أداما تراوري، وهو شاب فرنسي أسود يبلغ من العمر 24 عاما لاقى حتفه في عملية للشرطة عام 2016 في واقعة شبهها البعض بمقتل فلويد.

واندلعت الاضطرابات في أنحاء الولايات المتحدة منذ موت فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 46 عاما، توفي بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا في منيابوليس يوم 25 مايو أيار.

ورفضت سبيث ندياي المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء مقارنات بين عنف الشرطة في فرنسا والولايات المتحدة وقالت إنه لا يوجد عنف ممنهج من جانب الدولة في فرنسا وإنه يجري التحقيق في الحوادث بشكل كامل ومعاقبة المسؤولين .

وقالت شرطة باريس في بيان إنه تم وصف احتجاجات اليوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها مظاهرات ضد عنف الشرطة. وأضافت أن هذا أثار مخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية كما حدث في احتجاجات تراوري حيث اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين.

ووجهت لبعض مسؤولي إنفاذ القانون في فرنسا في السنوات الأخيرة اتهامات باستخدام القوة بشكل غير متناسب ولا سيما خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في 2018 و2019. وترفض الحكومة دائما مصطلح " عنف الشرطة" على الرغم من الانتقادات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان. ولكن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في بداية العام خطة لتحسين أخلاقيات قوات الأمن.

فرانس24/ رويترز

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