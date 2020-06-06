بطولة ألمانيا: بايرن يقترب أكثر من اللقب بفوز مثير على ليفركوزن

ماتياس هانغست مصدر/ا ف ب

لاعبو بايرن موينيخ يحتفلون بهدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (يسار) في مرمى باير ليفركوزن في الدوري الالماني في 6 حزيران/يونيو 2020

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برلين (أ ف ب)

خطا بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو التتويج بلقبه الثامن تواليا في الدوري الالماني لكرة القدم، بفوزه السبت على مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 4-2 ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

ورفع العملاق البافاري رصيده الى 70 نقطة مبتعدا موقتا بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يلتقي هرتا برلين لاحقا اليوم.

وحقق فريق المدرب هانسي فليك انتصاره الخامس تواليا من خمس مباريات بعد استئناف البوندسليغا في منتصف ايار/مايو الماضي بعد توقف قرابة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد والثاني والعشرين هذا الموسم، فيما تجمد رصيد ليفركوزن الذي لعب في غياب صانع العابه كاي هافيرتس، عند 56 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع في صراع شرس على آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا.

وسجل كل من الفرنسي كينغسلي كومان (27)، ليون غوريتسكا (42)، سيرج غنابري (45) والبولندي روبرت ليفادوفسكي (66) أهداف بايرن، فيما افتتح الارجنتيني لوكاس ألاريو التسجيل لأصحاب الارض (9) وسجل فلوريان فيرتز الثاني (89).

وقبل انطلاق المواجهة، وجه لاعبو بايرن رسالة تضامنية للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ومدن عدة حول العالم مناهضة للعنصرية على إثر مقتل المواطن الاميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، بارتدائهم قمصان خلال فترة الإحماء كتب عليها وسم حركة "بلاك لايفز ماتر" أي "حياة السود مهمة" والشعار الرسمي لحملة النادي "حُمر ضد العنصرية".

كما وارتدى لاعبو بايرن خلال اللقاء شارات سوداء كتب عليها "بلاك لايفز ماتر".

وقال رئيس النادي هيربيرت هاينر في بيان "بايرن ميونيخ يدافع عن عالم لا مكان فيه للعنصرية، التمييز، الكراهية، الظلم والعنف. وفاة جورج فلويد والمشاهد في الولايات المتحدة صدمتنا جميعا".

وافتتح الارجنتيني لوكاس ألاريو التسجيل عندما وصلت الكرة الى زميله النمسوي يوليان باموغارتلينغر من رمية تماس، مرر الكرة "لوب" مخادعا ثلاثة لاعبين من الخصم لينطلق الاريو الى داخل المنطقة على الجهة اليسرى ويضع في الزاية السفلى على يمين الحاس مانوي نوير (9). كان الحكم رفع رايته مشيرا الى تسلل قبل أن تثبت تقنية المساعدة بالفيديو "في أي ار" العكس.

كان هدف أصحاب الارض كل ما احتاجه بايرن ميونيخ لفرض سيطرته على اللقاء حيث شن هجمات عدة من دون خطورة كبرى قبل أن يعادل الفرنسي كينغسلي كومان النتيجة عندما وصلته كرة بينية من ليون غوريتسكا انطلق بها الى داخل المنطقة أسكنها زاحفة على يسار الحارس الفنلندي لوكاش هراديسكي (27).

ومنح غوريتسكا التقدم لبايرن بعدما شن الفريق هجمة مرتدة بتمريرات متقنة وصلت على اثرها الكرة الى الدولي الالماني على مشارف منطقة الجزاء سددها بيسراه على يسار الحارس (42).

وسجل سيرج غنابري الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول عندما أرسل يوشوا كيميتش كرة طويلة، تابعها "لوب" من خارج المنطقة فوق الحارس بعد الخروج الخاطئ للأخير (45).

واصل بايرن هيمنته بعد الاستراحة وأتيحت أمامه عدة فرص لزيادة غلته الا ان تسديدة توماس مولر مرت بجانب القائم قبل أن يهدر غنابري فرصة أخرى بعد أن وصلته الكرة من عرضية تابعها "على الطائر" بجانب المرمى (64).

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الرابع برأسية من داخل المنطقة إثر عرضية من مولر (66)، معززا مكانه في صدارة ترتيب هدافي البوندسليغا رافعا رصيده الى 30 هدفا هذا الموسم معادلا سجله الذي حققه في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

فيما بات في رصيد مولر 20 تمريرة حاسمة هذا الموسم ليصبح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل الى هذا الرقم هذا في موسم واحد منذ البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الانكليزي الحالي الذي حقق 21 تمريرة حاسمة حين كان مع فولفسبورغ في موسم 214-2015 وفق موقع أوبتا للاحصاءات.

وسيغيب كل من مولر وليفاندوفسكي عن المباراة المقبلة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ لتراكم البطاقات الصفراء بعد تحصل كل منهما على انذار في اللقاء.

وسجل فيرتز الهدف الثاني لليفركوزن عندما سدد الكرة بيسراه من داخل المنطقة في الزاوية العليا اليمنى لمرمى نوير مسجلا هدفه الاحترافي الاول عن عمر 17 عاما(89).

© 2020 AFP