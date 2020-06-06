بطولة إيطاليا: بريشيا سيتخلى عن بالوتيلي (تقارير)

ايزابيلا بونوتو ا ف ب/ارشيف

لم يسجل بالوتيلي سوى خمسة اهداف مع بريشيا هذا الموسم

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روما (أ ف ب)

اقترب مشوار المهاجم الايطالي المشاغب ماريو بالوتيلي من نهايته مع فريق بريشيا، بعدما اشارت الصحف المحلية السبت الى انهاء عقده بسبب تغيبه المتكرر عن التمارين.

وارسل محامو النادي رسالة فسخ العقد الى بالوتيلي الجمعة، بحسب "سكاي سبورت" و"غازيتا ديلوسبورت" ووكالة "اي جي اي".

وتردد ان بالوتيلي غاب عن عدة تمارين بعد استئناف اندية الدرجة الاولى تدريباتها مطلع ايار/مايو. عمل اللاعبون بادىء الامر بمفردهم قبل الانتقال الى التمارين العادية.

قال اللاعب البالغ 29 عاما هذا الاسبوع انه كان مريضا وسيرسل وثائق صحية الى النادي لاثبات ذلك.

أما مدربه الاوروغوياني دييغو لوبيز فقال الجمعة انه "خائب" من سلوك المهاجم "يتدرب ماريو بمفرده لان زملاءه خضعوا لتمارين لم يقم بها".

تابع "التمارين (الفردية) كانت اختيارية، حسنا. لكن المجموعة سلكت مسارا وهو سلك مسارا مختلفا. لم نشاهده على (تطبيق) زوم خلال فترة الحجر الصحي. برغم قوله ان حالته جيدة، ليس على نفس مستوى زملائه".

وكان رئيس بريشيا قال الشهر الماضي ان عقل بالوتيلي "لم يعد مع النادي" الذي كان في المركز الاخير على بعد تسع نقاط من منطقة النجاة، قبل تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في اذار/مارس الماضي.

قال ماسيمو تشيلينو "ماريو شاب فريد ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا. وهو أمر لا يختلف كثيرا عما كان عليه دائما. أحبه وكنتُ آمل أن يشكل اللعب في دياره ورغبته في العودة الى المنتخب أمرا ايجابيا له. جميعنا مستاؤون".

وانضم بالوتيلي (36 مباراة دولية) صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي الى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني والذي عاد هذا الموسم إلى دوري الاضواء "سيري أ".

الا انه لم يرتق الى مستوى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة. كما حمل بالوتيلي الوان انتر وميلان ونيس الفرنسي ومانشستر سيتي وليفربول الانكليزيين.

© 2020 AFP