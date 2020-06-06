بطولة المانيا: فيرتز اصغر لاعب يسجل هدفا بعمر 17 عاما و34 يوما

ستوارت فرانكلين POOL/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

بات لاعب باير ليفركوزن فلوريان فيرتز بعمر 17 عاما و34 يوما، اصغر هدّاف في تاريخ الدوري الالماني لكرة القدم عندما سجل هدفا خلال خسارة فريقه امام بايرن ميونيخ 2-4 السبت.

ونجح فيرتز الذي نزل احتياطيا في الشوط الثاني من تخطي مدافع بايرن ميونيخ الفرنسي لوكا هرنانديز، قبل ان يسدد كرة لولبية من داخل المنطقة بعيدا عن متناول الحارس مانويل نوير في أواخر المباراة.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا بإسم لاعب بوروسيا دورتموند السابق التركي نوري شاهين الذي سجل هدفا ضد نورمبرغ عام 2005 بعمر 17 عاما و82 يوما اي عندما كان فيرتز يبلغ عامين فقط.

وخاض فيرتز اول مباراة رسمية مع ليفركوزن ضد فيردر بريمن الشهر الماضي عندما اصبح ثالث اصغر لاعب يلعب في دوري بوندسليغا بعد شاهين ويان بيسيك (كولن).

© 2020 AFP