فرنسا: قصر فرساي يفتح أبوابه من جديد أمام الزوار بعد شهرين من الإغلاق جراء فيروس كورونا

عامل يحمل أثاثًا في إحدى قاعات قصر فرساي بالقرب من باريس في 5 يونيو 2020، عشية إعادة فتحه بعد 82 يومًا من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

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