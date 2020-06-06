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فرنسا: قصر فرساي يفتح أبوابه من جديد أمام الزوار بعد شهرين من الإغلاق جراء فيروس كورونا

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عامل يحمل أثاثًا في إحدى قاعات قصر فرساي بالقرب من باريس في 5 يونيو 2020، عشية إعادة فتحه بعد 82 يومًا من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.
عامل يحمل أثاثًا في إحدى قاعات قصر فرساي بالقرب من باريس في 5 يونيو 2020، عشية إعادة فتحه بعد 82 يومًا من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : نسرين قسنطيني | فرانس 2

 يعيد قصر فرساي فتح أبوابه من جديد أمام الزوار السبت بعد شهرين من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا. وتبنى هذا المعلم التاريخي الذي يعد واحدا من أكثر المعالم زيارة في فرنسا، إجراءات وقائية لمنع تفشي الوباء، كتحديد المدة المحددة للزيارة (ساعتان)، والتقيد بمبدأ التباعد الاجتماعي وتخفيض عدد الزوار إلى أقل من الثلث. هذا، واعتاد فرساي الذي يعتبر من أشهر القصور التاريخية في العالم، أن يستقبل ما لا يقل عن 10 ملايين زائر كل عام، لكن إغلاقه في 13 مارس/آذار تسبب في خسارته نصف عائداته السنوية.

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