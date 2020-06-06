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كيف سيؤثر مقتل دروكدال على أداء تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"؟

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صورة ملتقطة عن الشاشة.
صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : وسيم نصر تابِع

لقي زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال مصرعه إثر عملية عسكرية نفذت شمال غرب تساليت في مالي قرب حدود الجزائر، حسبما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الجمعة. وعن مقتل دروكدال، قال صحفي فرانس24 المختص في الحركات الجهادية وسيم نصر إن "مصعب عبد الودود الذي يترأس تنظيم القاعدة منذ 2007 هو أقدم رئيس فرع للقاعدة في العالم. واللافت أنه شارك في عمليات الجهاديين في الجزائر ومالي وفي موريتانيا، لكن الأمر الأبرز هو تمكنه من إعادة جمع فلول فروع وفصائل التنظيمات الجهادية التي كانت عملية سرفال الفرنسية قد تمكنت من طردهم من شمال مالي. ويشكل مصرعه ضربة موجعة لتنظيم القاعدة".

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