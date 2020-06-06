مجموعة العشرين تتعهد بتمويل مكافحة فيروس كورونا بمساعدات قيمتها 21 مليار دولار

أصدرت مجموعة دول العشرين السبت بيانا تعهدت فيه بدفع مساعدات قيمتها 21 مليار دولار لدعم تمويل الصحة العالمية وأعمال البحث لتطوير لقاحات وأمصال لمكافحة جائحة مرض كوفيد-19. وكانت دول مجموعة العشرين قررت في شهر أبريل/نيسان الماضي تعليق مؤقت لخدمة الدين للدول الأشد فقرا لمساعدتها على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا.

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ذكر بيان السبت صادر عن دول مجموعة العشرين بأنها قررت التعهد بدفع أكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا. وقال البيان" إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل الصحة العالمية".

وأضاف البيان " سيتم تخصيص هذه المساهمات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير".

وكانت المجموعة قد دعت في أبريل/نيسان كل الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في سد فجوة مالية تزيد عن ثمانية مليارات دولار لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وتعهدت السعودية التي ترأس مجموعة العشرين حاليا بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجائحة. وقالت إنها ستخصص 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى. وتوفي ما لا يقل عن 391108 أشخاص على مستوى العالم من مرض كوفيد-19 كما أصيب أكثر من 6.68 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد الذي يسببه بعد بدء تفشي الفيروس في مدينة ووهان بالصين في بداية ديسمبر/كانون الأول.

فرانس24/ رويترز

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