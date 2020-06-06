مقتل جورج فلويد: مظاهرات مناهضة لعنف الشرطة تجوب عدة ولايات ومدن أمريكية

تظاهر عشرات الآلاف من الأمريكيين السبت في العاصمة واشنطن قرب البيت الأبيض وغيره من معالم المدينة، ضمن احتجاجات حاشدة تنظم في نهاية الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية التي أشعل فتيلها مقتل جورج فلويد خلال توقيفه بيد عناصر الشرطة، إلى جانب قضايا اللامساوة والعنصرية التي لا زالت تشهدها الولايات المتحدة.

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تدفق متظاهرون نحو البيت الأبيض وغيره من معالم واشنطن السبت للمشاركة في احتجاجات حاشدة تنظم مع نهاية الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية على قضية جورج فلويد، الأمريكي "الأسود" الذي قضى خلال توقيفه بيد عناصر الشرطة.

وفرضت الشرطة في واشنطن طوقا أمنيا موسعا حول البيت الأبيض الذي بات محصنا بحاجز إضافي من الشبكات الحديدية، تحسبا للمظاهرات التي يشارك فيها عشرات الآلاف.

وجرت مظاهرة أكبر قرب نصب لينكولن، مع تقدم عدد المحتجين باتجاه نصب المناضل ضد التمييز العنصري مارتن لوثر كينغ الابن.

ونظمت مظاهرات مماثلة في مختلف المناطق الأمريكية بما فيها نيويورك وميامي ومينيابوليس، المدينة التي قضى فيها فلويد (46 عاما) الرجل الأعزل خلال توقيفه في 25 مايو/أيار، بعدما ضغط عنصر الشرطة ديريك شوفين بركبته على عنقه لنحو 9 دقائق، وذلك في أحدث واقعة يتهم بها عناصر أمن بيض بالتسبب بموت أسود أعزل.

لماذا تتسع حركة الاحتجاجات في الولايات المتحدة؟

مراسم تكريم فلويد

ونظمت السبت أيضا مراسم تكريم لفلويد في ريفورد بكارولاينا الشمالية، الولاية التي ولد فيها، في أعقاب مراسم أولى أجريت في مينيابوليس الخميس. وانتظر المئات وصول نعش فلويد.

وفي محيط البيت الأبيض تجمع المحتجون أمام العوائق التي وضعتها الشرطة، حيث علق بعضهم صور فلويد وغيرهم من السود الذين قضوا جراء عنف الشرطة.

وأطلقت قضية فلويد العنان لموجة من الاضطرابات المدنية على الصعيد الوطني لم تشهد لها الولايات المتحدة مثيلا منذ اغتيال مارتن لوثر كينغ الابن في 1968 على يد رجل أبيض.

ويأتي موت فلويد والاحتجاجات اللاحقة في خضم جائحة كوفيد-19 التي أظهرت أرقامها نسب وفيات أعلى لدى السود كما كشفت على أن هؤلاء أكثر عرضة للصرف من العمل مقارنة بالمواطنين البيض.

وأعادت رئيسة البلدية موريل باوزر تسمية منطقة خارج البيت الأبيض باسم ساحة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر بلازا) وأزاحت الستار عن لوحة جدارية عملاقة بعد أن غردت برسالة دعت فيها ترامب إلى "سحب كل قوات الشرطة والقوات العسكرية التي نشرت بشكل استثنائي من مدينتنا".

احتجاجات عبر العالم!

وبرغم أزمة تفشي فيروس كورونا، تظاهر عشرات الآلاف في عدة أنحاء من العالم السبت تعبيرا عن الغضب إزاء العنصرية وعنف الشرطة غير المبرر في أعقاب وفاة فلويد.

ومن المملكة المتحدة إلى أستراليا، مرورا بفرنسا وتونس، تحدى المتظاهرون دعوات السلطات إلى البقاء في المنازل بسبب الأزمة الصحية، في حركة احتجاجية غير مسبوقة انبثقت من تلك التي عمت الولايات المتحدة.

وفي لندن نظمت مظاهرة أمام مقر البرلمان البريطاني، في حين من المقرر تنظيم مظاهرة الأحد أمام السفارة الأمريكية على الضفة المقابلة من نهر التايمز.

وفي سيدني نظم متظاهرون من السكان الأصليين تحركا احتجاجيا تحت شعار "حياة السود مهمة".

مزيد من الحوادث!!

وفي مدينة بوفالو في ولاية نيويورك، أوقف شرطيان عن العمل بدون أجر بعد أن ظهرا في مقطع فيديو يدفعان محتجا عمره 75 عاما سقط وأصيب بجرح في رأسه.

وفي إنديانابوليس فتحت الشرطة تحقيقا بعد نشر شريط فيديو يظهر أربعة شرطيين على الأقل يضربون امرأة بالهراوات ويرشونها بكرات الفلفل مساء الأحد.

وأفادت عدة تقارير إعلامية أن شرطيي مدينة نيويورك انهالوا الخميس بالضرب على عشرات المتظاهرين المسالمين الذين خالفوا حظر التجول في برونكس بعد محاصرتهم، بحيث لم يتركوا لهم مكانا يهربون إليه.

ترامب: "يوم عظيم" لفلويد

والجمعة رحب الرئيس الأمريكي بنشر بيانات إيجابية حول التوظيف، قائلا إنه "يوم عظيم" لفلويد. وسارع بايدن لانتقاد تصريحات ترامب واصفا إياها بأنها "حقيرة"، في وقت نزل فيه الآلاف إلى الشوارع لليوم العاشر على التوالي احتجاجا على العنصرية.

ووضعت الاضطرابات ترامب في مواجهة أحد أكبر تحديات عهدته الرئاسية. فقد دان موت فلويد لكنه اتخذ موقفا صارما تجاه المتظاهرين واتُهم بتأجيج التوتر.

ورفعت منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية الأمريكية دعوى قضائية ضد ترامب بعد أن أطلقت قوات الأمن كرات الفلفل وقنابل الدخان لتفريق المتظاهرين المسالمين في واشنطن قبل أن يتوجه الرئيس إلى كنيسة لالتقاط صورة والإنجيل بيده في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وشهدت بعد المظاهرات في أيامها الأول أعمال شغب ونهب لكنها باتت سلمية إلى حد كبير. وتم رفع حظر التجول في واشنطن ولوس أنجلس ومدن أخرى، لكنها في نيويورك ستتواصل لليالي الثلاث المقبلة.

فرانس24/ أ ف ب

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