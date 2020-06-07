المظاهرات المناهضة "لوباء" العنصرية تعم عدة مدن في أنحاء العالم

رغم الحظر الذي فرضته السلطات الفرنسية على المظاهرات لتفشي وباء كوفيد-19، نزل عدة آلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، هنا قبالة برج إيفيل، للاحتجاج على عنف الشرطة والتمييز العنصري وتضامنا مع الاحتجاجات التي تعم الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد. 6 يونيو/حزيران 2020.

عمت السبت المظاهرات المناهضة لعنف الشرطة اللامساواة العرقية والعنصرية التي وصفت بأنها "وباء" جديد عددا من مدن العالم رغم استمرار أزمة وباء كوفيد-19. ومن لندن في المملكة المتحدة إلى مليورن وسيدني في أستراليا مرورا بتونس وبولندا وألمانيا وفرنسا، رفع المتظاهرون شعارات "حياة السود مهمة" و"لا أستطيع التنفس" تعاطفا مع الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة إثر مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس في 25 مايو/أيار الماضي.

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من المملكة المتحدة إلى أستراليا، مرورا بفرنسا وتونس، تحدى السبت عشرات آلاف المتظاهرين في عدة أنحاء من العالم دعوات السلطات إلى البقاء في المنازل بسبب الأزمة الصحية، ونزلوا إلى الشوارع تعبيرًا عن الغضب إزاء العنصرية وعنف الشرطة غير المبرر في أعقاب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقا على يد شرطي أبيض، في حركة احتجاجية غير مسبوقة انبثقت من تلك التي عمّت الولايات المتحدة.

وبعد ساعات من التجمع السلمي، اندلعت صدامات نهاية النهار عند مشارف داونينغ ستريت في وسط لندن. وجرى رمي مقذوفات وزجاجات باتجاه الشرطة التي سعت إلى تفريق المتظاهرين. وكان المتظاهرون الذين قدّروا بالآلاف تجمعوا أمام مقر البرلمان غير البعيد، رافعين لافتات تستعيد شعار "حياة السود تهم". وكانوا بغالبيتهم يرتدون الكمامات في غالبية الأحيان ولكن من دون احترام قواعد التباعد.

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وردا على سؤال، قال تامي تورفي الذي يعمل في القطاع التربوي، إنّه "من المهم" إجراء حملات التعبئة ضد "الأعمال الوحشية كافة" ومن أجل ذكرى "الذين ماتوا على يد السلطات" في العالم.

"وباء" آخر

وردد المتظاهرون في لندن إنّ "المملكة المتحدة ليست بريئة"، وأدوا دقيقة صمت راكعين ورافعين الأيدي، قبل أن يتوجه بعضهم نحو السفارة الأمريكية. وكان المشهد مشابها في مدينة مانشستر (شمال-غرب)، إذ تجمع الآلاف من أجل "وضع حد للعنصرية" التي وصفت بأنّها "وباء" آخر.

من جانبه، كشف الفنان رسّام الجداريات بانكسي عن عمل جديد عبر تطبيق انستغرام، يظهِر شمعة مضاءة إلى جانب صورة لرجل أسود بينما بدأت نارها بإحراق العلم الأمريكي. وقال "الملونون ينبذهم النظام. النظام الأبيض".

إصابة نائب عام

وفي أستراليا - التي افتتحت سلسلة التظاهرات السبت، تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد رافعين لافتات كتب عليها "لا أستطيع التنفس" في إشارة إلى كلمات جورج فلويد الأخيرة بعدما بقي نحو تسع دقائق يعاني من وضع الشرطي ركبته فوق عنقه إثر توقيفه لمخالفة بسيطة.

لماذا تتسع حركة الاحتجاجات في الولايات المتحدة؟

وفي فرنسا - حيث أحيت المأساة الأمريكية ذكرى آداما تراوري ذي الأصول الإفريقية والذي توفي في 2016 بعد توقيفه من قبل الشرطة، جرى تنظيم تحركات في عدد من المدن تنديداً "بالعنصرية" و"الإفلات من العقاب السائد" في صفوف القوى الأمنية. واتصف انتهاء التجمّع في مدينة ميتز بحدوث صدامات أصيب خلالها نائب عام المدينة بجروح طفيفة.

ورأى محمود، وهو راقص من أصول إفريقية يبلغ 29 عاماً، أنّ هذه التحركات تمنح "أملا بسيطا بتغيير الأمور" والحد من العنصرية التي يقول إنّه غالبا ما يقع ضحيتها. وبرغم منع السلطات في باريس، طالب عدة آلاف "بالعدالة للجميع" أمام السفارة الأمريكية التي ظلوا بعيدين عنها بعد انتشار كثيف للقوى الأمنية ونشر عوائق حديدية.

وفي ألمانيا - تظاهر الآلاف في أنحاء البلاد. كما أعرب لاعبو فريق بايرن ميونيخ، متصدر البطولة المحلية لكرة القدم، عن التضامن خلال إجرائهم تمارين الإحماء مرتدين قمصانا كتب عليها "بطاقة حمراء ضد العنصرية - حياة السود تهم"، وذلك قبيل مباراتهم في مواجهة ليفركوسن.

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وفي إيطاليا - بالساحة الرئيسية لمدينة تورينو شمالي البلاد، وقف شبان لثماني دقائق صامتين.

وفي تونس - طالب نحو 200 شخص "بالتنفس" في مواجهة العنصرية التي "تخنق" في هذا البلد الذي يقول فيه مهاجرون أفارقة إنّهم غالبا ما يتعرضون لاعتداءات لفظية وجسدية.

وفي بولندا - تظاهر نحو ألف شخص في العاصمة وراسو، انضم إليهم المرشح اليساري إلى الرئاسة روبرت بيدرون. وقالت ليديا نووليسا التي ترأس جمعية مناهضة للعنصرية وهي متزوجة من نيجيري، "أؤيد المتظاهرين في الولايات المتحدة، حتماً. لكنني أيضاً هنا من أجل رفاه أبنائي ومستقبل بلدهم لأنني أريدهم أن يكونوا منفتحين ومتسامحين".

فرانس24/ أ ف ب

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