ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من واشنطن معتبرا أن الوضع تحت السيطرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه قد أصدر الأوامر بسحب قوات الحرس الوطني من العاصمة واشنطن "بعدما صار كل شيء تحت السيطرة". وقال ترامب إن تلك القوات التي تم نشرها تحسبا لخروج المظاهرات المنددة بمقتل جورج فلويد عن السيطرة، ستنسحب لكنها ستعود "إذا اقتضى الأمر".

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أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بسحب قوات الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبرا أن الوضع بات تحت السيطرة، بعدما شهدت الأيام الفائتة احتجاجات على صلة بمقتل جورج فلويد.

وكتب ترامب على تويتر "أصدرت الأمر للتو إلى حرسنا الوطني بالشروع في الانسحاب من (العاصمة) واشنطن بعدما صار كل شيء تحت السيطرة".

وتابع أنهم سينسحبون "ولكن بإمكانهم العودة سريعا إذا اقتضى الأمر. متظاهرون عددهم أقل بكثير مما كان متوقعا أمس (السبت) مساء".

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

وتظاهر عشرات آلاف الأمريكيين سلميا السبت في مدن عدة في البلاد. ولم يقع أي حادث خلال التجمع في العاصمة الفدرالية قرب البيت الأبيض الذي طوق بأسلاك شائكة.

وبعد مظاهرات عنيفة وعمليات نهب في مدن أمريكية عدة، أثار الرئيس الأمريكي جدلا الإثنين الفائت بعدما توعد بنشر الجيش لإرساء "القانون والنظام".

وتستمر المظاهرات بوتيرة يومية منذ قضى جورج فلويد في 25 مايو/أيار الفائت في مينيابوليس (شمال) بعدما جثا شرطي أبيض على عنقه لأكثر من ثماني دقائق، غير مكترث بتوسلاته وبصرخات المارة.

والحرس الوطني عبارة عن قوة احتياط في الجيش الأمريكي يمكن الاستعانة بها في حال حصول كوارث طبيعية او أعمال شغب.

فرانس24/ أ ف ب

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