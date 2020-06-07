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الآلاف يتظاهرون بعدة مدن فرنسية ضد عنف الشرطة والعنصرية رغم الحظر

رغم الحظر الذي فرضته السلطات الفرنسية على التظاهر بسبب تفشي وباء كوفيد-19، تظاهر الآلاف في باريس السبت 6 يونيو/حزيران 2020 تنديدا بعنف الشرطة وبالعنصرية. © أ ف ب

خرج آلاف المتظاهرين السبت في عدة مدن فرنسية من ليل شمالا إلى نيس جنوبا، مرورا ببياريس وليون للتنديد بعنف قوات الشرطة واحتجاجًا على العنصرية بوجه عام. ورغم الحظر الذي فرضته السلطات الفرنسية على التظاهر في باريس خشية عودة تفشي وباء كوفيد-19، كسر المتظاهرون ذلك الحظر وتجمعوا قبالة برج إيفيل. وقد طالب المتظاهرون بالمزيد من الإنسانية في تعامل الشرطة مع الناس وتضامنوا مع الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة تنديدا بمقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول فريقية في 25 مايو/أيار الماضي على يد شرطي أبيض.