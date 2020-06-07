فيروس كورونا: نحو 400 ألف وفاة و7 ملايين مصاب في العالم منذ ظهور الوباء في الصين شهر ديسمبر

وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في العالم مساء السبت إلى 397179 شخصا وعدد الإصابات إلى 6 ملايين و827260 إصابة وذلك منذ ظهور مرض كوفيد-19 في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2019. وتعد القارة الأوروبية العجوز أكثر المتضررين حتى الآن من هذا الفيروس، إذ بلغ عدد الوفيات 183101 حالة فيما تمثل الولايات المتحدة أكثر الدول من الضحايا بما يناهز 110 آلاف وفاة.

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وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية مستند إلى مصادر رسمية فقد أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 397179 شخصا على الأقل في العالم حتى الساعة 19:00 (توقيت غرينيتش) وذلك منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. وتم تسجيل أكثر من 6 ملايين و827260 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وأعلِن تعافي مليونين و963800 من هذه الحالات على الأقل.

ولا تمثل الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب وكالة الأنباء الفرنسية من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح. ولا تجري دول عديدة اختبارات لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.

ومنذ آخر إحصاء الجمعة الساعة 19:00 ت غ، سجلت 4295 وفاة و130417 إصابة جديدة في العالم. وعن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات فهي البرازيل (1005) والولايات المتحدة (789) والمكسيك (625).

كورونا في البرازيل - يجتاح المناطق الفقيرة

في الإجمال، سجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 109,497 من بين مليون و908235 إصابة. وأعلن تعافي 491706 أشخاص على الأقل.

وتعد بريطانيا البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 40465 وفاة من بين 284868 إصابة، تليها البرازيل بـعدد 35026 وفاة من بين 645771 إصابة، من ثم إيطاليا بـعدد 33846 وفاة من بين 234801 إصابة، وفرنسا التي سجّلت 29111 وفاة من بين 190052 إصابة.

بين الدول الأكثر تضررا، سجلت بلجيكا أعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان (83 وفاة لكل 100 ألف ساكن)، تليها المملكة المتحدة (60) ثم إسبانيا (58) وإيطاليا (56) والسويد (46).

وحتى اليوم، أعلنت الصين - ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ - 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) و83030 إصابة (3 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت)، بينما تعافى 78329 شخصا.

فيروس كورونا في مصر

على صعيد القارّات، بلغ عدد الوفيات في أوروبا 183101 من بين مليونين و256731 إصابة حتى الآن. وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 117297 وفاة من بين مليونين و3251 إصابة. وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 62589 وفاة من بين 1,252,117 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 18756 من بين 659097 إصابة، وفي الشرق الأوسط 10330 وفاة من بين 467170 إصابة، وفي أفريقيا 4975 وفاة من بين 180254 إصابة، وفي الأوقيانوس 131 وفاة من بين 8641 إصابة.

فرانس24/ أ ف ب

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