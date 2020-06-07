مالطا تسمح لأكثر من 400 مهاجر كانوا عالقين في البحر منذ عدة أسابيع بدخول أراضيها

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وصول مهاجرين من سفينة "آلان كردي" الألمانية غير حكومية إلى فاليتا في مالطا. الأحد 7 يوليو/تموز 2019

أعطت السلطات المالطية أخيرا الضوء الأخضر لنزول أكثر من 400 مهاجر عالقين في البحر منذ عدة أسابيع على أراضيها، وفق ما أعلن مصدر رسمي. وأشارت حكومة مالطا إلى أن 425 شخصا قدموا من ليبيا وتم إنقاذهم في البحر المتوسط خلال عدة عمليات إنق منذ أبريل/نيسان، قد وصلوا مساء السبت إلى فاليتا.

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وافقت مالطا أخيرا على استقبال أكثر من 400 مهاجر عالقين في البحر منذ عدة أسابيع، وفق ما أعلن مصدر رسمي.

وأعلنت الحكومة في بيان أن 425 شخصا قدموا من ليبيا وتم إنقاذهم في البحر المتوسط بواسطة عدة عمليات إنقاذ منذ أبريل/نيسان، وصلوا مساء السبت إلى فاليتا.

وكانت سلطات مالطا قد حظرت دخولهم أراضيها وأبقتهم على حدود المياه الإقليمية على متن سفن سياحية خصصت لهذه الغاية، ما زاد الخشية من خطر إصابتهم بفيروس كورونا، ثم دعت الدول الأوروبية الأخرى إلى استقبالهم.

وانتقدت المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، وعن المهاجرين، بشدة هذا الوضع.

وذكرت فاليتا في البيان "لم توافق أي دولة أوروبية، رغم خطاباتها الكبيرة بشأن التضامن الأوروبي، على استقبال هؤلاء المهاجرين". مضيفة أن الحكومة "لم ترغب في تعريض حياة هؤلاء المهاجرين وحياة الطاقم للخطر".

وتم التوصل إلى هذا القرار "لأن طواقم السفن السياحية تخشى على سلامتها"، إذ أصبح الوضع "صعب الإدارة للغاية"، حسب وكالة الأنباء الإيطالية "أكي".

وتواجه جزيرة مالطا، منذ 2005، موجة تدفق مهاجرين، ولا سيما من ليبيا. وتم نقل 8% منهم فقط إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويمثل المهاجرون غير الشرعيين الآن 1% من سكان الجزيرة، بحسب فاليتا، التي تعتبر ذلك بمثابة "تسونامي" مهاجرين. وتحذر أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي من أنها ترفض "التحول إلى مركز أزمة الهجرة الأوروبية".

وبحسب الأرقام الرسمية فقد استقبلت مالطا 4054 مهاجرا في 2019، لا يزال 2795 منهم على أراضيها. وفي مطلع 2020، وصل نحو 1400 مهاجر إلى الجزيرة أي بزيادة قدرها 438 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ولم تستجب سوى فرنسا والبرتغال لدعوات مالطا هذا العام، ووعدتا باستقبال 30 و6 أشخاص على التوالي.

فرانس24/ أ ف ب

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