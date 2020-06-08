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إيران: العالم مجيد طاهري يعود إلى طهران بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه

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مجمع نووي في إيران.
مجمع نووي في إيران. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

عاد العالم الإيراني مجيد طاهري صباح الاثنين إلى إيران بعد أن أفرجت عنه السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي، وفق ما أوردته وكالة إيسنا.

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أفادت وكالة إيسنا أن العالم الإيراني مجيد طاهري عاد صباح الاثنين إلى بلاده بعدما أفرجت عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

واستقبل نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، طاهري لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني الدولي، بحسب الوكالة التي نشرت صورة للرجلين يخاطبان الصحافيين.

 

فرانس24/ أ ف ب

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