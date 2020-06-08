اجتماع ثلاثي بين مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة الثلاثاء

إدواردو سوتيراس ا ف ب/ارشيف

لقطة عامة لنهر النيل الأزرق لدى مروره من سد "سد النهضة العظيم" في إثيوبيا بتاريخ 26 كانون الاول/ديسمبر 2019

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الخرطوم (أ ف ب)

أعلنت وزارة الري السودانية الاثنين أن اجتماعا ثلاثيا لوزراء الري والموارد المائية في السودان واثيوبيا ومصر سيعقد عبر الفيديو الثلاثاء لمناقشة الخلافات حول سد النهضة الاثيوبي.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان إن الاجتماع سيعقد "بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وجنوب افريقيا" لمناقشة "القضايا العالقة" في المفاوضات بين الدول الثلاث حول سد النهضة.

وكانت المفاوضات توقفت في شباط/فبراير الماضي إثر رفض اثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ويأتي استئناف التفاوض بعد جهود بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع القاهرة وأديس ابابا من أجل الجلوس مجددا حول مائدة المفاوضات.

ويثير السد مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.

وبدأت أثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق على الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي 12 ايار/ مايو، رفض السودان ومصر مقترحا اثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في تموز/يوليو المقبل.

ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

© 2020 AFP