الاتحاد الاميركي يبحث إلغاء قاعدة منع الركوع خلال النشيد الوطني

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لوس انجليس (أ ف ب)

يبحث مسؤولون في الاتحاد الاميركي لكرة القدم إلغاء قاعدة منع اللاعبين من الركوع خلال النشيد الوطني، في خطوة تأتي تزامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة المناهضة للعنصرية.

وأوضحت شبكة "اي اس بي ان" على موقعها أن رئيسة الاتحاد الاميركي سيندي بارلو كون تأمل في طرح هذه المسألة خلال اجتماع مجلس الادارة المقرر الثلاثاء، قبل أن يؤكد لاحقا متحدث باسم الاتحاد أن الاخير سيدرس إلغاء القاعدة.

وسبق أن أصدر الاتحاد هذا القرار في عام 2017 الذي يطلب من اللاعبين "الوقوف باحترام" خلال النشيد الوطني.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن ركعت نجمة المنتخب ميغان رابينو على ركبة واحدة في العام 2016، تضامنا مع مواطنها كولن كوبرنيك اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الاميركية الذي ركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني في وقت سابق من العام ذاته لدعوة بلاده لحماية حقوق الاميركيين من عنف الشرطة، لا سيما السود.

وبات الركوع على ركبة واحدة علامة تضامن رمزية وعادت الى الواجهة خلال الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة مؤخرا، في اعقاب حادثة مقتل المواطن الاسود جورج فلويد في 25 ايار/مايو الفائت على يد شرطي ابيض، بعد أن ضغط بركبته على عنقه لدقائق من دون ان يكترث لمناجاته "لا أستطيع التنفس".

وانتقلت الحركة الى الملاعب في اوروبا حيث أظهر العديد من اللاعبين في الدوري الالماني تضامنهم مع فلويد بركوعهم على ركبة واحدة، اضافة الى فريقي ليفربول وتشلسي الانكليزيين خلال الحصص التدربية.

وأشارت شبكة "اي اس بي ان" الى انه في حال صوت مجلس ادارة الاتحاد على الغاء القرار، فإنه سيدخل فورا حيز التنفيذ ولكن سيكون بحاجة للتصويت عليه في الاجتماع السنوي للاتحاد العام المقبل.

© 2020 AFP