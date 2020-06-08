الدوري الأميركي للمحترفين: انتهاء موسم نجم سبيرز ألدريدج

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لوس انجليس (أ ف ب)

يغيب نجم ولاعب ارتكاز سان أنطونيو سبيرز لاماركوس ألدريدج عما تبقى من منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين المقرر استئناف منافساته في 31 تموز/يوليو في أورلاندو، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف الأيمن.

ويشكل غياب ألدريدج ضربة موجعة لسبيرز في سعيه لحجز بطاقته إلى الأدوار الإقصائية "البلاي أوف".

وقال النادي في بيان "أجرى ألدريدج عملية بالمنظار في الكتف الأيمن في 24 نيسان/أبريل وسيغيب عن باقي منافسات الموسم".

وأصيب ألدريدج في المباراة التي جمعت فريقه بيوتا جاز في 21 شباط/فبراير الماضي ولعب رغم الألم ضد أوكلاهوما سيتي بعد ذلك بيومين. ثم غاب عن ست مباريات، قبل أن يتألق خلال عودته إلى الملاعب في 10 آذار/مارس الماضي بتسجيله 24 نقطة في سلة دالاس مافريكس، أي قبل يوم من تعليق الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد.

واختير ألدريدج، البالغ من العمر 34 عاما، سبع مرات في مباراة كل النجوم "اول ستار". انضم إلى سان أنطونيو في عام 2015 من بورتلاند ترايل بلايزرز.

وأوضح سبيرز أن ألدريدج سيكون قادرا على استئناف التدريبات في نهاية العام، في أفق الاستعداد لموسم 2020-2021.

وسيفتقد سبيرز إلى خدمات ألدريدج في سعيه إلى حجز مقعد في الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة والعشرين على التوالي.

وبلغ معدل ألدريدج 18,9 نقطة و7,4 متابعات في المباراة الواحدة هذا الموسم.

© 2020 AFP