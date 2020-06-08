بدء مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان جورج فلويد والشرطي المتهم بقتله يمثل أمام المحكمة

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فيما مُثل الإثنين ديرك شوفين الشرطي الأبيض المتهم بقتل جورج فلويد للمرة الأولى أمام قاضية محكمة في مينيابوليس، بدأت مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان فلويد (46 عاما) في مدينة هيوستن، بولاية تكساس (جنوب الولايات المتحدة)، كما أفاد مراسل فرانس24 علي بردى. وقال إن مشاعر الغضب لن تنتهي بعد مراسم دفنه الرسمية المقررة الثلاثاء.

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مثل الإثنين الشرطي الأبيض المتهم بقتل جورج فلويد، ديريك شوفين، للمرة الأولى أمام قاضية محكمة في مينيابوليس حددت كفالة مالية قدرها مليون دولار لإخلاء سبيله بشروط.

ومن سجنه المشدد الحراسة مثل شوفين بزي السجناء البرتقالي عبر الفيديو أمام القاضية.

وفي الجلسة الأولى التي عقدت بعد أسبوعين من موت فلويد، حددت القاضية جانيس ريدينغ بمليون دولار قيمة الكفالة المالية مقابل إخلاء السبيل المشروط للشرطي البالغ 44 عاما، وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة يوم 29 حزيران/يونيو.

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وبعدما وُجهت لشوفين بادئ الأمر تهمة القتل من الدرجة الثالثة، أعادت النيابة العامة توصيف الوقائع وشدّدت التهمة إلى القتل من الدرجة الثانية، بحيث تصل عقوبتها إلى الحبس 40 عاما في حال إدانته.

أما الشرطيون الثلاثة الذين كانوا يرافقونه عند توقيف فلويد، فوجهت إليهم تهمة التواطؤ ووضعوا قيد التوقيف، بعدما لم توجه إليهم أي تهمة في مرحلة أولى.

وتحول جورج فلويد إلى رمز لدى المنددين بالعنف الممارس من قبل الشرطة بعد انتشار فيديو صوّره أحد المارة يظهر الشرطي الأبيض ديريك شوفين وهو يضغط لنحو تسع دقائق بركبته على عنق فلويد المثبت أرضا على بطنه مكبل اليدين، وهو يردد "لا يمكنني التنفس".

جو بايدن في هيوستن للقاء عائلة فلويد

ومن المقرر أن يلتقي المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض جو بايدن عائلة فلويد في هيوستن خلال مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه بعيدا من الإعلام في هيوستن، حيث عاش فلويد سنوات طويلة قبل الانتقال إلى مينيابوليس.

وحضر آلاف الأشخاص إلى كنيسة "فاونتن أوف بريز" لوداعه قبل دفنه الثلاثاء في مراسم عائلية. وعلى الرغم من الكمامات التي غطت وجوههم، بدا التأثر واضحا على وجوه الذين وقفوا أمام النعش.

فرانس24/ أ ف ب

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