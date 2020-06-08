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الولايات المتحدة: الأمريكيون يستعدون لإلقاء النظرة الأخيرة على فلويد في هيوستن وسط احتقان كبير

نشرت في: آخر تحديث:

زهور بالقرب من المكان الذي قتل فيه جورج فلويد
زهور بالقرب من المكان الذي قتل فيه جورج فلويد © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : علي بردى

 في أجواء مليئة بالاحتقان، يتوافد العديد من الأمريكيين على مدينة هيوستن لإلقاء النظرة الأخيرة على جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي قتل على يد شرطي أبيض والذي يوارى الثرى الثلاثاء. ووسط استعدادات حثيثة للجنازة، يبدو الانعكاس السياسي لمقتل فلويد في ولاية تكساس واضحا، إذ اعتبر المرشح الديمقراطي للرئاسيات جو بايدن أن الفرصة حانت لتتحول هذه الولاية من جمهورية إلى ديمقراطية. وسيشارك بايدن في تعزية عائلة فلويد في هيوستن.

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