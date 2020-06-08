سالفيني يأمل بإجراء انتخابات مبكرة في الخريف

البرترو بيتزولي ا ف ب/ارشيف

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روما (أ ف ب)

يأمل ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف في إيطاليا إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الخريف للإطاحة بحكومة جوزيبي كونتي، التي يتهمها بـ "عدم وجود أفكار واضحة لديها" و "معارضتها لحرية الشركات".

ومن المقرر أن يصوت الإيطاليون في الخريف - لم يتم تحديد الموعد بعد - في الانتخابات الإقليمية (لتعيين رؤساء عدة مناطق) وحسم موضوع تخفيض عدد البرلمانيين عبر الاستفتاء.

وقال سالفيني في مقابلة نشرت يوم الاثنين في صحيفة لا ستامبا اليومية التابعة لمجموعة فيات "دعونا نطلب من الناخبين التصويت (أيضا) على حكومة تستمر خمس سنوات ولديها أفكار واضحة".

وأعلن الزعيم اليميني المتطرف أن "على هذه الحكومة الإيديولوجية، التي تعارض حرية الشركات والمعتقد والمدارس والمستشفيات الخاصة، الرحيل".

وتراجع سالفيني في استطلاعات الرأي منذ أن ضربت أزمة فيروس كورونا المستجد البلاد في بداية العام، مما حجب عن الأهمية موضوع الهجرة، الذي تقوم عليه معركة اليمين المتطرف الإيطالي.

وقال سالفيني "لقد حاولنا التعاون مع هذه الحكومة. لقد غمرناها بالمقترحات والنتيجة كانت صفر. تم تعليق كل شيء منذ الخريف الماضي بسبب نزاعات داخل الأغلبية الحكومية".

ويُفترض أن تستمر الحكومة الحالية والثانية لكونتي، وهي تحالف بين حركة خمس نجوم مع الحزب الديمقراطي، لغاية 2023.

لكن سالفيني، الذي شغل منصب وزير لمدة عام تقريبًا في حكومة كونتي الأولى، عندما كانت الرابطة حليفا للحركة، استأنف قيادته لحملة انتخابية جديدة على مستوى البلاد تهدف إلى إسقاط الحكومة والارتقاء بحزبه في استطلاعات الرأي.

وتراجعت نوايا التصويت لصالح الرابطة، التي قدرتها بعض استطلاعات الرأي في صيف عام 2019 بين 35 و36 بالمئة، عشر نقاط لتستقر الآن بين 25 و26 بالمئة، مع أحتفاظها بالمرتبة الأولى في إيطاليا أمام الحزب الديمقراطي الذي حصل على ما بين 20 و21 بالمئة.

وتوجه سالفيني إلى كامبانيا (جنوب) الجمعة، ومن المتوقع أن يصل إلى ماركي وأبروتسو (وسط) يوم الاثنين.

© 2020 AFP