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فيروس كورونا: بريطانيا تفرض حجرا ذاتيا إجباريا على الواصلين إلى المملكة المتحدة

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طاقم طبي يرتدي ملابس طبية واقية في مستشفى سانت توماس مع استمرار انتشار مرض فيروس كورونا، لندن، بريطانيا، 31 مارس/ آذار 2020.
طاقم طبي يرتدي ملابس طبية واقية في مستشفى سانت توماس مع استمرار انتشار مرض فيروس كورونا، لندن، بريطانيا، 31 مارس/ آذار 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : أنمار حجازي

تم فرض قواعد جديدة لدخول المملكة المتحدة حتى على حاملي الجنسية البريطانية. إذ سيطالب كل واصل إلى البلاد بعزل نفسه لمدة أسبوعين وإلا سيضطر لدفع غرامي تبلغ ألف جنيه إسترليني. وسيستثنى من الإجراء، الواصلون من إيرلندا والطواقم الطبية والعاملون في مجال الزراعة الموسمية. لكن مئات آلاف الأوروبيين من العاملين المقيمين في بريطانيا لن يتم إعفاؤهم من العزل الذاتي الإجباري على الرغم من دعوات جونسون لعودتهم أملا في دفع عجلة الاقتصاد البريطاني.

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