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فيروس كورونا: بلدان عربية تعيد تشديد إجراءات الوقاية وأخرى تخفف الحجر الصحي

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صلاة الجمعة في مسجد الحسيني لأول مرة منذ شهرين بعد إغلاق مخافة انتشار فيروس كورونا. عمان، الأردن 5 يونيو/حزيران 2020.
صلاة الجمعة في مسجد الحسيني لأول مرة منذ شهرين بعد إغلاق مخافة انتشار فيروس كورونا. عمان، الأردن 5 يونيو/حزيران 2020. © رويترز.
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : طارق عرار

تواصل الإصابات بفيروس كورونا في بعض البلدان العربية الازدياد. ففي السعودية تجاوزت حصيلة المصابين المئة ألف، ما دفع السلطات لإعادة تشديد الإجراءات الوقائية. وفي قطر أعلنت السلطات الصحية تسجيل نحو 1600 إصابة جديدة في 24 ساعة. أما في الكويت فتجاوز إجمالي المصابين 31 ألفا. وفي اليمن يواصل الفيروس انتشاره بسرعة كبيرة وسط عجز كامل للسلطات الصحية والمنظمات الأممية عن مواجهة الوباء. بالمقابل، بدأت دول عربية أخرى تعود إلى الحياة الطبيعية، مثل الجزائر التي بدأت بتخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر. وفي الأردن واصلت السلطات التخفيف التدريجي للقيود التي تفرضها للحد من انتشار فيروس.

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