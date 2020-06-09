البحرين: إطلاق سراح الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب

أطلقت سلطات البحرين الثلاثاء سراح الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، حسب ما قال محاميه محمد الجيشي. ويقضي رجب عقوبة بالسجن خمس سنوات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الضربات الجوية السعودية في اليمن.

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أطلقت السلطات البحرينية الثلاثاء سراح الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، كما قال محاميه محمد الجيشي.

ويقضي رجب، المعارض البارز الذي لعب دورا رئيسيا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، عقوبة بالسجن خمس سنوات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الضربات الجوية السعودية في اليمن.

وتعود القضية إلى تغريدات نشرها رجب على حسابه على تويتر في العام 2015 تحدث فيها عن تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وفي سياق هذه القضية وجهت إليه أيضا تهمتا "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

وفي تموز/يوليو العام 2017، أدين رجب في قضية تتعلق بـ"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدته في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قبل أن تثبته محكمة التمييز في كانون الثاني/يناير 2018.

ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1,4 مليون شخص يتبع غالبيتهم المذهب الشيعي، بحسب مصادر غير رسمية، إلا أن الحكومة تعارض هذه التقديرات في غياب إحصاء رسمي.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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