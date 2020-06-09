الولايات المتحدة: بدء مراسم جنازة جورج فلويد في مسقط رأسه هيوستن

مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان جورج فلويد في مدينة هيوستن، ولاية تكساس (جنوب الولايات المتحدة). 8 يونيو/حزيران 2020.

يوارى الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد (46 عاما) الثرى الثلاثاء في مدينة هيوستن حيث نشأ بعدما حولته وفاته على يد ضابط شرطة أبيض إلى رمز عالمي للنضال ضد العنصرية وعنف الشرطة. وتحدث مراسل فرانس24 علي بردى عن حدث استثنائي يحظى بتغطية إعلامية دولية واسعة. وقال إن المراسم الجنائزية التي بدأت فيها إشارات عديدة للعدالة الاجتماعية وضرورة إنهاء التمييز العنصري.

إعلان اقرأ المزيد

بدأت مراسم جنازة جورج فلويد الثلاثاء في هيوستن بولاية تكساس (جنوب الولايات المتحدة) بعد خمسة عشر يوما على مصرع الأمريكي من أصل أفريقي اختناقا بيد شرطي أبيض.

وكان أقرباؤه ألقوا على نعشه المفتوح النظرة الأخيرة.

وقالت القسيسة ميا رايت في كنيسة فاونتن أوف برايز "إنه وقت الاحتفال بحياته".

وتم تكريم ذكرى فلويد البالغ من العمر 46 عاما الإثنين في هذه المدينة التي عاش فيها فترة طويلة، وتسببت وفاته بإطلاق شرارة غضب وتظاهرات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي دفاعا عن الحقوق المدنية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك