الولايات المتحدة: مدينة هيوستن تستعد لتشييع جورج فلويد

تستعد مدينة هيوستن، بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة لتشييع جورج فلويد الذي أثار مقتله موجة غضب عارمة في ولايات أمريكية كثيرة وفي مدن مختلفة حول العالم. وستبدأ الجنازة قرابة الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

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بعد أسبوعين على مقتل جورج فلويد، تستعد مدينة هيوستن في تكساس الثلاثاء لتشييع جثمانه غداة مثول الشرطي المتهم بقتله لأول مرة أمام القضاء.

والاثنين تم تكريم ذكرى الرجل الأمريكي من أصل أفريقي البالغ من العمر 46 عاما في هذه المدينة التي عاش فيها فترة طويلة وتسببت وفاته بإطلاق شرارة غضب ومظاهرات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي والتحرك للحقوق المدنية.

وتجمع أكثر من ستة آلاف شخص أمام كنيسة فاونتن اوف برايز لوداعه قبل جنازته الثلاثاء التي ستشارك فيها عائلته فقط بحسب منظم.

وستبدأ جنازته عند قرابة الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي. وبحسب محامي الأسرة بن كرامب سيتولى القس والزعيم الأمريكي للحقوق المدنية آل شاربتون التأبين الجنائزي.

وفي مينيابوليس مثل الشرطي ديريك شوفين من سجنه المشدد الحراسة بزي السجناء البرتقالي عبر الفيديو أمام القاضية. وبات الشرطي الأبيض يمثل حول العالم العنف الممارس من قبل قوات الأمن بعد انتشار فيديو صوّره أحد المارة يظهر فيه وهو يضغط لنحو تسع دقائق بركبته على عنق فلويد المثبت أرضا على بطنه مكبّل اليدين.

وفي الجلسة الأولى التي عقدت بعد أسبوعين من موت فلويد، حدّدت القاضية جانيس ريدينغ بمليون دولار قيمة الكفالة المالية مقابل إخلاء السبيل المشروط للشرطي البالغ 44 عاما، وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 29 يونيو/حزيران.

فرانس24/ أ ف ب

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