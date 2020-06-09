بطولة انكلترا: تعيين ليلو مدرب غوارديولا السابق مساعدا له في سيتي

جيوف كاديك ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل انكلترا في الموسمين الماضيين الثلاثاء عن تعيين الاسباني خوانما ليلو مدربا مساعدا لمواطنه بيب غوارديولا، هو الذي سبق أن أشرف عليه حين كان الاخير لاعبا.

غادر ليلو (54 عاما) منصبه كمدرب لفريق كينغداو هوانغاي الصيني الاسبوع الماضي، حيث أشار النادي الى أنه سيعود الى بلاده للاعتناء بوالدته "المريضة جدا".

الا ان السبب كان لخلافة مواطنه ميكيل ارتيتا، الذي غادر سيتي في كانون الاول/ديسمبر الفائت وعُين مدربا لارسنال، من أجل تولي منصب مساعد غوارديولا.

وقال ليلو في بيان صادر عن النادي"أنا سعيد لانضمامي الى الجهاز الفني لمانشستر سيتي. علاقتي ببيب تعود لسنوات عدة وأنا سعيد جدا للانضمام اليه وأكون جزءا من هذا الفريق المثير".

وتابع "حقق مانشستر سيتي العديد من النجاحات في المواسم الاخيرة وقدم كرة قدم جميلة بتنا ننتظرها من هذا النادي والمدرب". أشرف ليلو على غوارديولا حين كان الاخير لاعبا في صفوف فريق دورادوس المكسيكي عام 2006 في أواخر مسيرته الكروية.

تولى ليلو خلال مسيرته التدريبية التي تنقل خلالها بين قارات عدة، الاشراف على فرق في كولومبيا واليابان، الا انه أمضى معظم وقته مع اندية اسبانية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية عام 2016 أن ليلو وصف غوارديولا بأنه "أحد أهم الاشخاص في حياتي، إنه بمثابة ابن لي".

وقال المدير الرياضي في سيتي الاسباني تسيكي بيغيريستين "خبرته الواسعة في العمل في مختلف القارات ومع أشهر الاندية في عالم كرة القدم، ستشكل اضافة كبيرة لبيب وفريقه. نتطلع قدما ليلعب دورا محوريا ما إن نعود الى كرة القدم".

ويستأنف الدوري الانكليزي الممتاز نشاطه في 17 حزيران/يونيو الحالي بعد توقف دام قرابة ثلاثة اشهر بسبب فيروس كورنا المستجد، بمباراة سيتي وضيفه ارسنال.

© 2020 AFP