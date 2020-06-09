بطولة انكلترا: واتفورد يمدد عقد حارسه فوستر عامين اضافيين

جاستن تاليس ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي واتفورد المنافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء عن تمديد عقد حارسه بن فوستر لعامين اضافيين سيبقيه في ملعب "فيكاريج رود" حتى عام 2022.

خاض فوستر (37 عاما) قرابة 150 مباراة مع واتفورد خلال الفترتين اللتين أمضاهها في لندن، بعد أن لعب لصالحه على سبيل الاعارة من مانشستر يونايتد في موسمي 2005-2006 و2006-2007.

بعد رحيله عن الشياطين الحمر عام 2010، لعب فوستر لصالح برمنغهام سيتي وويست بروميتش. ومع هبوط الاخير الى الدرجة الاولى (الثانية فعليا)، انتقل فوستر الى واتفورد في تموز/يوليو من العام 2018 وشارك أساسيا في كل مباراة في الدوري الممتاز منذ حينها.

ونشر النادي اللندني عبر حسابه على تويتر "الحارس بن فوستر وقع على عقد لمدة عامين مع واتفورد (...) خاض ابن الـ37 عاما قرابة 150 مباراة خلال فترتين معنا".

ونجح الحارس الذي خاض ثماني مباريات مع منتخب بلاده، بالمحافظة على نظافة شباكه في تسع مناسبات هذا الموسم.

وعلى رغم أدائه الجيد مع واتفورد، الا ان النادي يحتل المركز 17 في الترتيب متقدما بفارق الاهداف فقط عن بورنموث الذي يحتل أول المراكز في منطقة الهبوط.

ويخوض واتفورد أولى مبارياته بعد العودة اثر توقف دام قرابة ثلاثة اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد في 20 حزيران/يونيو على ارضه امام ليستر سيتي، علما ان البرميرلغ تستأنف نشاطها في 17 من الشهر الحالي.

© 2020 AFP