بوروندي: وفاة الرئيس المنتهية ولايته بيار نكورونزيزا إثر نوبة قلبية

توفي رئيس بوروندي المنتهية ولايته بيار نكورونزيزا الثلاثاء عن عمر ناهز 55 عاما إثر أزمة قلبية، كما أفادت حكومة البلاد في بيان نشرته على موقع تويتر. ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب، الجنرال إيفاريست ندايشيميي (52 عاما)، اليمين الدستورية في آب/أغسطس بعد أن فاز في انتخابات مايو/أيار.

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أعلنت حكومة بوروندي في بيان نشرته على تويتر أن رئيس البلاد المنتهية ولايته بيار نكورونزيزا توفي الثلاثاء عن 55 عاما.

وأضافت الحكومة أنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد، الجنرال إيفاريست ندايشيميي (52 عاما)، اليمين الدستورية في آب/أغسطس بعد أن فاز في انتخابات مايو/أيار الماضي.

وشكلت هذه الانتخابات نهاية عهد بيار نكورونزيزا الذي يقود البلاد منذ 2005 ولم يترشح لولاية جديدة. وكان ترشحه لولاية ثالثة في 2015 قد أغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة قتل خلالها 1200 شخص على الأقل ونزح نحو 400 ألف.

وقدم الحزب الحاكم، "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، قوات الدفاع عن الديمقراطية"، مرشحه ندايشيميي على أنه وريث بيار نكورونزيزا.

والجنرال القادم من السلطة قاتل في حركة تمرد الهوتو على الجيش الذي تهيمن عليه أقلية التوتسي. وقتل 300 ألف شخص في هذه الحرب الأهلية التي جرت من 1993 إلى 2006.

فرانس24/ أ ف ب

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