فرنسا تسجل أقل من 100 حالة وفاة بفيروس كورونا لليوم السابع على التوالي

سجلت فرنسا 87 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة الماضية، كما أظهرت بيانات وزارة الصحة الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 29 ألفا و296 منذ مارس/آذار. وبذلك سجلت أقل من 100 وفاة لليوم السابع على التوالي.

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أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا 87 حالة أو 0.3 في المئة ليصبح 29296 حالة في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من يونيو/حزيران ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا 403 حالات أو 0.3 في المئة لتصبح 154591 حالة بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الإثنين وهو 211 حالة و343 حالة الأحد.

ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من يوم الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة.

فرانس24/ رويترز

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