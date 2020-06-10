البرازيل: نيمار يواجه شكوى جزائية بعدما وصف شريك والدته بـ"الشاذ جنسيا"

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نيمار يخرج من مقر الشرطة في ريو دي جانيرو، في 6 يونيو/حزيران 2019.

يواجه لاعب فريق باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل نيمار شكوى في بلاده تقدم بها ناشط في حقوق المثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيا لدى النيابة العامة في ساو باولو بشأن رهاب المثلية بعدما وصف نيمار شريك والدته بـ"الشاذ جنسيا".

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قدم ناشط في حقوق المثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيا شكوى لدى النيابة العامة في مدينة ساو باولو بشأن رهاب المثلية ضد اللاعب البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جرمان، الذي وصف شريك والدته بـ"الشاذ جنسيا".

وأكدت النيابة العامة تلقيها الشكوى التي سيدرسها النائب العام ويقرر ما إذا كان سيقاضي نيمار من عدمه. ورفض المقربون من النجم البرازيلي التعليق على هذا الخبر.

ويعتبر نيمار (28 عاما) أغلى لاعب كرة قدم في العالم (222 مليون يورو).

وكان الناشط أغريبينو مغاليايس قد أعلن الإثنين في حسابه على أنستاغرام نيته تقديم شكوى حول "رهاب المثلية وخطاب الكراهية".

وسُمعت الإهانات المعادية للمثليين في تسجل صوتي مسرب خلال حديث خاص بين نيمار وأصدقائه.

وصف نيمار الشاب تياغو راموس (22 عاما)، شريك والدته نادين غونسالفيس (52 عاما)، بأنه "شاذ صغير" وكلمة أخرى مهينة. وقال أحد أصدقائه إنه "يجب وضع مكنسة صغيرة في مؤخرته".

وكانت غونسالفيس أعلنت علاقتها براموس في أبريل/نيسان، فيما كشفت وسائل إعلام لاحقا بأن راموس ثنائي الجنس.

وكان نيمار يناقش مع أصدقائه مزاعم شجار بن والدته وراموس، نُقل الأخير بعدها من منزل غونسالفيس إلى المستشفى الثلاثاء الماضي مع جروح بيده بحسب الشرطة.

وقال نيمار إن والدته كذبت على عائلتها، مشيرا إلى أنه لم يصدق قصتها بأن شريكها تعثر على الدرج وجرح يده بلوح زجاجي، متوقعا أن راموس كان يعنف والدته وفي حالة غضب شديد عندما لكم زجاج الشرفة وجرح نفسه.

وأشارت والدة نجم المنتخب البرازيلي وراموس في تقرير للشرطة بأن ما حصل كان "حادثا منزليا".

فرانس24/ أ ف ب

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