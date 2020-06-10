السلطات الإيرانية تفرج بكفالة عن محام دافع عن صحافيين وناشطين

ا ف ب

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طهران (أ ف ب)

أفرجت السلطات الإيرانية عن محام دافع عن عدد من الصحافيين والناشطين السياسيين بعدما اعتقلته لمدة يوم، وفق ما أفادت صحيفة "همشهري".

وأفادت الصحيفة الإصلاحية على موقعها في وقت متأخر الثلاثاء أنه "أُفرج عن علي مجتهد زاده بكفالة قبل ساعات بعدما تم توقيفه ونقله إلى سجن إيفين".

وأوردت صحيفة إصلاحية أخرى "اعتماد" خبر توقيف المحامي الاثنين دون توضيح الأسباب.

ومثّل مجتهد زاده صحافيا يدعى مسعود كاظمي حكم عليه عام 2019 بالسجن لعامين "لنشره معلومات مضللة" و"إهانته" المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والسلطات.

كما كان محامي ستة إصلاحيين أداروا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وحكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى خمس سنوات عام 2017.

وقبل توقيفه، دعا مجتهد زاده القضاء لإلغاء قرارات صدرت عن قضاة اتّهموا مؤخرا بالفساد.

وتم حذف حسابه على تويتر عقب توقيفه.

© 2020 AFP