السويد: القضاء يغلق التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق أولوف بالمه بعد 34 عاما على القضية

قرر القضاء السويدي إغلاق التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق أولوف بالمه بعد 34 عاما على القضية، بسبب وصوله إلى طريق مسدود بعد وفاة المشتبه به الرئيسي، حسب ما أعلن النائب العام المكلف القضية كريستن بيترسون في مؤتمر صحفي عبر الفيديو. وقتل رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي بالرصاص وسط ستوكهولم في 28 شباط/فبراير 1986 بينما كان عائدا من السينما مع زوجته.

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أعلن القضاء السويدي الأربعاء إغلاق التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السويدي السابق أولوف بالمه بعد 34 عاما على القضية، بعدما وصل إلى طريق مسدود على الرغم من الفرضيات التي تم التدقيق فيها.

وقال النائب العام المكلف القضية كريستن بيترسون في مؤتمر صحفي عبر الفيديو إن المشتبه به الذي عرفه باسم ستيغ إنغستروم توفي ولا يستطيع ملاحقته أو استجوابه، لذلك قرر "إغلاق التحقيق".

وطرح اسم ستيغ إنغستروم الذي أوردته وسائل إعلام عديدة وكان معارضا للأفكار اليسارية لبالمه، مرات عديدة كمشتبه به. وكان من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الجريمة القريب من شركة التأمين "سكانديا" التي يعمل فيها. واستجوبته السلطات كشاهد ورأت أنه لا يمكن أن يكون موضع ثقة لأنه بدل روايته مرات عدة. وتوفي في العام 2000.

ألوف بالمه.. الرجل الذي أسس للمساواة بين الجنسين في السويد

وقتل رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي بالرصاص على رصيف في أحد الشوارع وسط ستوكهولم في 28 شباط/فبراير 1986 في سن التاسعة والخمسين بينما كان عائدا من السينما مع زوجته، بدون حراس شخصيين. ونجح قاتله في الفرار حاملا معه سلاح الجريمة.

وترأس حكومة السويد من 1969 إلى 1976 ثم من 1982 إلى 1986 وأرسى أسس المساواة بين الجنسين.

واستمع القضاء لآلاف الأشخاص بينما تبنى عشرات العملية في هذا الملف الذي تشغل وثائقه رفوفا يبلغ طولها الإجمالي 250 مترا

وتقول الصحيفة السويدية الشعبية "أفتونبلاديت" إن السلاح الذي كان يجري البحث عنه بات بحوزة المحققين.

وفاة كل المشتبه بهم الرئيسيين في القضية

وألمح خبراء ووسائل الإعلام السويدية في الأشهر الأخيرة إلى إنه سيتم إغلاق القضية على الأرجح لأن كل المشتبه بهم الرئيسيين الذين ورد ذكرهم في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة توفوا.

وكان بيترسون أوضح في شباط/فبراير أنه إذا كان المشتبه به الرئيسي في القضية توفي، فهذا يمكن أن يبرر التخلي عن التحقيق لأن القانون ينص على أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى شخص متوف.

كان رجل يحمل الاسم نفسه للقاضي المكلف التحقيق كريستر بيترسون وتعرفت عليه أرملة بالمه، أدين في تموز/يوليو 1989 بالاغتيال ثم أفرج عنه بعد أشهر بسبب عدم كفاية الأدلة. وأضعفت إفادته بالظروف التي أحاطت بالحصول عليها وشهدت مخالفات. وتوفي في 2004.

وكانت ليزبين بالمه أرملة أولوف بالمه تعرفت على الرجل، لكنها توفيت في 2018.

حزب العمال الكردستاني؟ الشرطة أو الجيش السويدي؟ أم جنوب إفريقيا؟

وعلى مر السنين، تحدث القضاء عن الاشتباه بحزب العمال الكردستاني والجيش والشرطة السويدية واستخبارات جنوب إفريقيا لأن بالمه كان من أشد منتقدي نظام الفصل العنصري في هذا البلد.

وكان بالمه متحدثا بارعا وقف ضد حرب فيتنام وضد الطاقة النووية، ودعم الحكومتين الشيوعيتين في كوبا ونيكاراغوا.

وواجهت الشرطة انتقادات بسبب عدم جديتها والفرضيات العشوائية التي نظرت فيها على حساب عمل أكثر حرفية في بداية التحقيق. فمساء الجريمة، لم تطوق المكان بشكل صحيح ما أدى إلى تخريب محتمل لأدلة، في خطأ ما زال يشكل هاجسا لدى المحققين.

فرانس24/ أ ف ب

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