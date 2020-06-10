الولايات المتحدة: مجلس الشيوخ يصوت بالإجماع على تعيين أول قائد من أصول أفريقية لسلاح الجو

الجنرال تشارلز براون جونيور متحدثا أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في واشنطن للنظر في تعيينه رئيساً لأركان سلاح الجو في 7 مايو/أيار 2020.

صوّت الثلاثاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، 98 صوتا مقابل صفر، على تثبيت الجنرال تشارلز براون في منصب رئيس أركان سلاح الجو، أحد أفرع القوات المسلحة الستة. وبذلك يصبح براون أول ضابط من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب الحساس وثاني عضو أسود البشرة يشارك في عضوية هيئة أركان الجيوش المشتركة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا التعيين في خضم الاحتجاجات المنددة بالعنصرية وعنف الشرطة على خلفية مقتل جورج فلويد في 25 مايو/أيار الماضي.

إعلان اقرأ المزيد

في خضم جدل واسع تشهده الولايات المتحدة حول التمييز العنصري، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع الثلاثاء على تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور (57 عاما) رئيسا لأركان سلاح الجو، ليصبح بذلك أول ضابط من أصل أفريقي في تاريخ الولايات المتحدة يقود أحد أفرع القوات المسلحة الستة (سلاح الجو، سلاح البحر، سلاح البر، مشاة البحرية، خفر السواحل والقوة الفضائية). وكان براون يتولى منصب قائد القوات الجوية في منطقة المحيط الهادئ.

AR NW PKG TIMELINE AFFAIRE GEORGE FLOYD

وبصفته قائدا لسلاح الجو فإن هذا الضابط الطيار سيصبح ثاني جنرال من أصل أفريقي في تاريخ الولايات المتّحدة يشارك في عضوية هيئة أركان الجيوش المشتركة، علما بأن الجنرال الوحيد الذي سبقه إلى هذه الهيئة كان كولن باول الذي ترأسها بين 1989 و1993. وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتا مقابل صفر على تثبيت الجنرال براون في هذا المنصب.

وبراون طيار في سلاح الجو منذ 1984، كان قائدا لمقاتلة إف-16 وحارب خصوصا في منطقتي المحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفي سجله 2900 ساعة طيران بينها 130 ساعة أثناء معارك، بحسب سيرته الذاتية الرسمية.

ويأتي تعيينه في وقت تتواصل فيه المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد العنصرية وسوء المعاملة التي يتعرّض لها الأمريكيون من أصل أفريقي، في احتجاجات أشعل فتيلها موت المواطن الأعزل جورج فلويد في 25 مايو/أيار اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض أثناء توقيفه في مدينة مينيابوليس.

ترامب يرحب

وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى الترحيب بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه الجنرال براون في هذا المنصب. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "يوم تاريخي لأمريكا! متحمس للعمل بشكل أوثق مع الجنرال براون، الرجل الوطني والقائد العظيم!".

AR NW PKG HOMMAGE FLOYD DANS LE MONDE

وكان الجنرال براون قد أدلى الأسبوع الماضي بشهادة مؤثرة حول العقبات التي واجهته بسبب لون بشرته أثناء صعوده السلم الوظيفي في الجيش، مؤكدا أن حياته المهنية "لم تكن دوما مثالا للحرية والعدالة".

وروى الجنرال المتحدر من تكساس في شريط فيديو كيف أنه كان يجد نفسه في أغلب الأحيان الطيار الأسود البشرة الوحيد في سربه أو الضابط الوحيد من أصل أفريقي في غرفة مكتظة بالضباط، وكيف كان هؤلاء يسألونه عما إذا كان فعلا ضابطا مع أنه كان يرتدي نفس الزي العسكري الذي يرتدونه ويضع نفس الشارات العسكرية التي يضعونها.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك