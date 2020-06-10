بطولة ألمانيا: تخفيف القيود الصحية اعتبارا من هذا الأسبوع

ماتياس هانغست تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

ألزمت الاجراءات الصحية المرافقة لمباريات البوندسليغا، اللاعبين على مقاعد البدلاء بوضع الكمامات.

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برلين (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري والاتحاد الألماني لكرة القدم الأربعاء بدء تخفيف الإجراءات الصحية المرافقة لمباريات البوندسليغا، عبر خطوات أبرزها عدم إلزام اللاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء بوضع الكمامات الواقية بعد الآن.

وأصبحت ألمانيا في 16 أيار/مايو، أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا تستكمل المنافسات المحلية، بعد تعليقها منذ آذار/مارس الماضي بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأتت هذه العودة خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، ومع إجراءات صحية صارمة على اللاعبين وأفراد الجهاز الفني وكل المعنيين بالمباريات.

لكن سلطات كرة القدم الألمانية أعلنت اليوم البدء بتخفيف الإجراءات. وعليه، لن يعود لزاما على الجالسين الى دكة البدلاء، وضع الكمامات كما جرت العادة منذ استئناف المباريات.

كما سيسمح لمسؤولي الأندية الحاضرين في المنصة، إزالة الكمامة.

وستكون إزالة الكمامة متاحة متى بات المعنيون "قد أصبحوا على مسافة 1,5 م على الأقل من الشخص الأقرب إليهم".

وضمن إجراءات تخفيف القيود، رفعت سلطات اللعبة العدد الأقصى لممثلي وسائل الإعلام المسموح بتواجدهم في الملعب، من 13 الى 26 شخصا.

وأوضح البيان المشترك للرابطة والاتحاد ان "هذه التعديلات خضعت لتدقيق وموافقة وزارة العمل الفدرالية (...) ومن المقرر ان يتم تطبيقها حتى نهاية الموسم".

كما سيتم تطبيق هذه الاجراءات المخففة في نهائي مسابقة الكأس المقرر في الرابع من تموز/يوليو.

وتقام في عطلة نهاية الأسبوع الحالي المرحلة الحادية والثلاثون (من أصل 34) ضمن الدوري الألماني. ويتصدر بايرن ميونيخ الباحث عن لقبه الثامن تواليا، الترتيب بفارق سبع نقاط عن بوروسيا دورتموند.

© 2020 AFP