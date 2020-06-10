جراحة في الركبة تبعد فيدرر مجددا حتى 2021 (بيان)

مارتن بورو ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أعلن النجم السويسري روجيه فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب، انه سيبتعد عن الملاعب حتى 2021 بعد خضوعه لجراحة جديدة بالمنظار في ركبته اليمنى.

وكتب اللاعب البالغ 38 عاما في بيان نشره في حسابه على تويتر الأربعاء "قبل أسابيع عدة، انتكست خلال فترة إعادة التأهيل، واضطررت لاجراء تدخل جديد بالمنظار في ركبتي اليمنى".

وكان فيدرر قد أعلن في شباط/فبراير الماضي، الخضوع لعملية في الركبة ذاتها، كان من المتوقع ان تبعده عن بعض الدورات لاسيما بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، قبل ان تعلق كل منافسات اللعبة بسبب فيروس كورونا المستجد.

تابع اللاعب الذي حصد في مسيرته الزاخرة 20 لقبا كبيرا "كما حصل معي في فترة الإعداد لموسم 2017، أخطط لأخذ الوقت اللازم كي أكون جاهزا بنسبة 100% للعب في أعلى مستوياتي".

وسيجدّد هذا الاعلان على الأرجح تكهنات حول احتمال اعتزال السويسري الذي سيتم التاسعة والثلاثين من العمر في الثامن من آب/أغسطس، ويعود لقبه الأخير في البطولات الكبرى الى أستراليا المفتوحة 2018.

تابع "سأفتقد المعجبين والدورات كثيرا، لكني أتطلع لرؤية الجميع مجددا في بداية موسم 2021".

ويتفوّق فيدرر في البطولات الكبرى بفارق بسيط على غريميه الإسباني رافايل نادال (19) والصربي نوفاك ديوكوفيتش (17).

© 2020 AFP