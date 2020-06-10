ديوكوفيتش يرجح استئناف موسم كرة المضرب مطلع ايلول/سبتمبر في اوروبا

اندري ايساكوفيتش ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا في كرة المضرب في لقطة له عقب نهاية مؤتمر صحافي مخصص لاطلاق دورة دولية ستقام في دول عدة من منطقة البلقان. 25 ايار/مايو 2020

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بلغراد (أ ف ب)

اعتبر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا بان نشاط كرة المضرب الذي توقف في اذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سيعاود على الارجح مطلع ايلول/سبتمبر في قارة اوروبا اكثر منه في الولايات المتحدة في اب/اغسطس واصفا الشروط الصحية المقررة على هامش بطولة فلاشينغ ميدوز بأنها "مفرطة".

وصرح ديوكوفيتش للتلفزيون الوطني الصربي "ار تي اس" الاربعاء "لا شيء أكيدا. من المتوقع اتخاذ قرار نهائي من الان وحتى نهاية الشهر الحالي" حول اقامة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ثالثة البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام من عدمها في نيويورك التي تعتبر بؤرة تفشي وباء "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

واضاف "ما يبدو لي الأكثر واقعية في الوقت الحالي ان يستأنف الموسم على الملاعب الترابية مطلع ايلول/سبتمبر مع (دورتي) مدريد، روما وبعض الدورات الاخرى قبل رولان غاروس".

وكرر ديوكوفيتش الذي سينظم دورة في عدة دول في منطقة البلقان (من 13 حزيران/يونيو الى الخامس من تموز/يوليو) موقفه من الاجراءات الصحية المقررة على هامش البطولة الاميركية مناشدا المنظمين التوصل الى "حل" مع اللاعبين.

وتطرق النجم الصربي الفائز ببطولة فلاشينغ ميدوز ثلاث مرات (اعوام 2011 و2015 و2018) الى هذه الاجراءات الصحية التي تؤكد ضرورة خضوع اي لاعب للحجر الصحي لدى وصوله الى الاراضي الاميركية بالاضافة الى استحالة جلب معه اكثر من فرد واحد من جهازه الفني وضرورة المكوث في فنادق في المطار مشيرا "هذا يعني بأنك لا تستطيع الذهاب الى الملاعب وبالتالي لا يمكنك ان تتدرب".

وتابع "انها اجراءات مفرطة ولا ادري ما اذا كان يمكن تحملها. اغلبية اللاعبين الذين تحدثت اليهم حتى الان لديهم موقف سلبي في ما يتعلق بامكانية الذهاب الى هناك".

وتوقف موسم الكرة الصفراء في اذار/مارس الماضي في حين ارجئت بطولة رولان غاروس الى الاسبوع الاخير من ايلول/سبتمبر، والغيت بطولة ويمبلدون.

وكان الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا اعرب عن تحفظاته في ما يتعلق بمعاودة النشاط هذا الموسم "طالما استمر الوضع غير آمن تماما".

© 2020 AFP