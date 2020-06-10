فيديو: محطات في قضية مقتل جورج فلويد منذ توقيفه إلى تشييع جثمانه

متظاهرة ترفع لافتة سطرت عليها "حياة السود مهمة" فيما تظهر خلفها جدارية ضخمة من الغرافيتي لبورتريه جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية والذي قتل علي يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو/أيار 2020. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

كان الفيديو الذي يصور حادثة توقيف الأمريكي ذي البشرة السوداء جورج فلويد والذي صورته فتاة في السابعة عشرة من العمر ووضعته على منصات التواصل، الشرارة التي أطلقت العنان لمظاهرات التنديد بالعنصرية ومظاهر التمييز العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية. لهب امتدت ألسنته إلى العالم برمته داعيا إياه إلى إعادة النظر في سلوكيات عفى عليها الزمن والتأكيد على أن "حياة السود مهمة" وتقف على قدم المساواة مع حيوات الأعراق الأخرى. وبالنهاية تمكن الأمريكيون من إلقاء التحية على جثمان جورج فلويد قبل أن يوارى الثرى.