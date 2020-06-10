فيروس كورونا: القضاء الإيطالي سيستمع الجمعة لرئيس الوزراء في إطار تحقيق حول إدارة الوباء

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رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في بروكسل، في 20 فبراير/شباط 2020.

ستستمع نيابة بيرغامو بشمال إيطاليا الجمعة لرئيس الحكومة جوزيبي كونتي في إطار تحقيق حول إدارة وباء فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 34 ألف شخص في البلاد. وقال كونتي الأربعاء: "كل التحقيقات أمر مرحب به. المواطنون لهم الحق في المعرفة ولدينا حق الرد".

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تستمع نيابة بيرغامو بشمال إيطاليا لرئيس الحكومة جوزيبي كونتي في إطار تحقيق حول إدارة وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 34 ألف شخص في البلاد، كما أفادت وكالات الأنباء الإيطالية الأربعاء.

وكانت بيرغامو بؤرة الوباء الذي ضرب إيطاليا في مطلع شباط/فبراير وحتى أيار/مايو.

وأكد كونتي في تصريح سريع للصحافيين مساء الأربعاء أن الاستماع لإفادته سيتم الجمعة. وأوضح: "الأمور التي لدي لقولها للمدعي سأقولها له، لا أريد استباق الأمور. سأعرض كل الوقائع التي أنا على علم بها بضمير حي. ولست قلقا على الإطلاق".

وأضاف: "كل التحقيقات أمر مرحب به. المواطنون لهم الحق في المعرفة ولدينا حق الرد".

والقضاة الذين يمكن أن يتوجهوا إلى روما للاستماع إلى كونتي يرغبون أيضا في طرح الأسئلة على وزيري الصحة روبرتو سبيرانزا والداخلية لوتشيانا لامبورغيزي.

والقضية التي يريد القضاة الاستماع فيها لكونتي والوزيرين تتعلق بالتأخر في إنشاء "منطقة حمراء" تشمل مدينتين في هذه الدائرة، نيمبرو وألزانو لومباردو اللتين تضررتا كثيرا من الوباء.

وتتبادل الحكومة المركزية ومسؤولو منطقة لومبارديا المسؤولية عن هذا التأخر الذي ترك أثرا كارثيا مع وصول النظام الصحي إلى أقصى طاقاته وارتفاع عدد الوفيات وانتشار فيروس كورونا المستجد في تلك المنطقة.

وكل المسألة بالتالي تتعلق بمن كان يجب أن يفرض هذه "المنطقة الحمراء" بين 3 و 9 آذار/مارس، الحكومة المركزية أو لومبارديا.

فرانس24/ أ ف ب

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