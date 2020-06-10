كأس المانيا: بايرن ميونيخ يهزم فرانكفورت ويبلغ النهائي

كاي بفافنباخ POOL/ا ف ب

لقطة لمهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مباراة فريقه ضد اينتراخت فرانكفورت في نصف نهائي كأس المانيا. 10 حزيران/يونيو 2020

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برلين (أ ف ب)

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 2-1 الاربعاء على ملعب اليانز ارينا في نصف نهائي مسابقة كأس المانيا لكرة القدم وبلغ المباراة النهائية.

ويلتقي الفريق البافاري في النهائي المقرر في 4 تموز/يوليو على ملعب برلين الاولمبي مع باير ليفركوزن الذي اخرج ساربروكن من الدرجة الرابعة بفوزه عليه 3-صفر الثلاثاء.

وسيطر بايرن ميونيخ الذي رفع رصيده الى 19 فوزا في اخر 20 مباراة في مختلف المسابقات على مجريات اللعب تماما لا سيما في الشوط الاول حيث كان بامكانه الخروج بغلة اوفر من الاهداف.

وسجل الكرواتي ايفان بيريسيتش هدف الافتتاح للفريق البافاري اثر تمريرة متقنة من توماس مولر (14).

وادرك فرانكفورت التعادل عبر لعبة مشتركة بين البديلين الياباني دايشي كامادا وداني دا كوستا ليسجل الاخير في شباك الحارس مانويل نوير (69).

بيد ان فرحة فرانكفورت لم تدم طويلا لان هداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي منح التقدم مجددا لفريقه بعد التعادل بخمس دقائق.

وتساوى ليفاندوفسكي في صدارة ترتيب هدافي مسابقة الكأس مع مهاجم فورتونا دوسلدرون روين هينينغز ولكل منهما 4 اهداف.

وهي المرة الرابعة والعشرون التي يبلغ فيها بايرن ميونيخ المباراة النهائي لكأس المانيا حيث توّج باللقب 19 مرة اخرها الموسم الماضي بفوزه على لايبزيغ في النهائي بثلاثية نظيفة.

وكان الفريقان التقيا قبل 18 يوما على الملعب ذاته وخرج الفريق البافاري بفوز عريض 5-2 في الدوري المحلي.

© 2020 AFP