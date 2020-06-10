لاعب التنس السويسري روجيه فيدرير لن يخوض أي مباراة قبل 2021 بعد جراحة في الركبة

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روجيه فيدرير فاز بـ 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى. فهل يعود يوم ما إلى الملاعب؟

أعلن السويسري روجيه فيدرير (38 عاما)، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى في التنس (20)، أنه سيغيب عن الملاعب حتى 2021 بسبب خضوعه لجراحة جديدة بالمنظار في ركبته اليمنى. وكتب في بيان نشره على تويتر: "كما حصل معي في فترة الإعداد لموسم 2017، أخطط لأخذ الوقت اللازم كي أكون جاهزا بنسبة 100% للعب في أعلى مستوياتي". وأضاف: "سأفتقد المعجبين والدورات كثيرا، لكني أتطلع لرؤية الجميع مجددا في بداية موسم 2021".

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أعلن لاعب التنس السويسري روجيه فيدرير حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20)، أنه سيبتعد عن الملاعب حتى 2021 بعد خضوعه لجراحة جديدة بالمنظار في ركبته اليمنى.

وكتب اللاعب البالغ 38 عاما في بيان نشره في حسابه على تويتر الأربعاء: "قبل أسابيع عدة، انتكست خلال فترة إعادة التأهيل، واضطررت لإجراء تدخل جديد بالمنظار في ركبتي اليمنى".

وتابع: "كما حصل معي في فترة الإعداد لموسم 2017، أخطط لأخذ الوقت اللازم كي أكون جاهزا بنسبة 100% للعب في أعلى مستوياتي". وأضاف: "سأفتقد المعجبين والدورات كثيرا، لكني أتطلع لرؤية الجميع مجددا في بداية موسم 2021".

وكان قد أعلن في شباط/فبراير الماضي الخضوع لعملية في الركبة ذاتها، كان من المتوقع أن تبعده عن بعض الدورات لا سيما بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، قبل أن تعلق كل منافسات اللعبة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيجدد هذا الإعلان على الأرجح التكهنات حول احتمال اعتزال السويسري الذي سيتم التاسعة والثلاثين من العمر في 2 آب/أغسطس، والذي يعود لقبه الأخير في البطولات الكبرى إلى أستراليا المفتوحة 2018.

ويتفوق فيدرير في البطولات الكبرى بفارق بسيط على غريميه الإسباني رافايل نادال (19) والصربي نوفاك ديوكوفيتش (17).

فرانس24/ أ ف ب

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