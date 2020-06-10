ماكرون يصف العنصرية بأنها "خيانة للميثاق الجمهوري" لكن يرفض "أي خلط للأمور" بشأن عنف الشرطة

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قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي إن الرئيس إيمانويل ماكرون ندد الأربعاء أمام مجلس الوزراء بـ "بالعنصرية والتمييز، ذلك الوباء الذي يعد خيانة للميثاق الجمهوري" و"آفة تطال المجتمع برمته". لكنه "رفض أي خلط للأمور" في ما يتعلق بالتظاهرات تكريما لذكرى الرجل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد واحتجاجا على عنف الشرطة.

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ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أمام مجلس الوزراء بـ "بالعنصرية والتمييز، ذلك الوباء الذي يعد خيانة للميثاق الجمهوري" و"آفة تطال المجتمع برمته"، حسب ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي.

وقالت المتحدثة إن الرئيس "دعا إلى عدم التساهل حول هذا الموضوع" و"تشديد التحرك" ضد العنصرية.

لكنه "حرص على رفض أي خلط للأمور" في ما يتعلق بالتظاهرات تكريما لذكرى الرجل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد واحتجاجا على عنف الشرطة، "مشددا على أن الغالبية العظمى من قوات حفظ النظام" لا يمكن انتقاد أدائها.

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وقالت ندياي إن الرئيس الفرنسي "دعا إلى تحديث تقنيات التوقيف والتدخل في وقت نعيش وضعا من التوتر الشديد". كما "شدد على صعوبة مهام قوات حفظ النظام ودعا إلى مواصلة العمل على الشفافية وتحسين الممارسات خلال الأسابيع والأشهر القادمة".

وكان وزير الداخلية كريستوف كاستانير أعلن الإثنين وضع حد لاستخدام تقنية التوقيف القاضية بالقبض على العنق.

وقال ماكرون: "يجب الا ننساق إلى خلط للأمور يجتزء الحقيقة ولا إلى حماية تكون بمثابة تواطؤ"، وفق ما نقلت ندياي.

وسعت الحكومة الفرنسية في الأيام الماضية إلى إخماد جدل حول عنف الشرطة والعنصرية، أحيته التظاهرات الحاشدة احتجاجا على وفاة فلويد اختناقا.

فرانس24/ أ ف ب

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