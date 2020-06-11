النرويج: 21 عاما من السجن قابلة للتجديد بحق يميني متطرف أطلق النار على مسجد في أوسلو

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دان الخميس القضاء النرويجي شابا يمينيا متطرفا ينتمي للحركة النازية الجديدة بالسجن 21 عاما قابلة للتجديد بعد أن قتل العام الماضي أخته غير الشقيقة ذات الأصول الآسيوية ثم فتح النار داخل مسجد بالعاصمة أوسلو محاولا "قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين" في المكان. وحوكم الشاب ويدعى فيليب مانسهاوس بتهم "القتل" و"العمل الإرهابي".

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أصدرت محكمة بايروم بالقرب من العاصمة النرويجية أوسلو الخميس حكما بالسجن 21 عاما قابلة للتجديد على اليميني المتطرف الذي حاول العام الماضي "قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين" في مسجد بالقرب من العاصمة بعد أن قتل بعنصرية أخته غير الشقيقة من أصل آسيوي.

ويحاكم مانسهاوس (22 عاما) الذي يقول إنه ينتمي للحركة النازية الجديدة، بتهمة "القتل" و"العمل الإرهابي".

وفتح مانسهاوس النار في 10 آب/أغسطس 2019 في مركز النور الإسلامي في بيروم، مرتديا سترة واقية من الرصاص وخوذة مزودة بكاميرا، دون التسبب في أي إصابات خطيرة، قبل أن يسيطر عليه عدد من المصلين.

وأشار الإدعاء إلى انه "كان ينوي قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين".

وعثر لاحقا على جثة أخته غير الشقيقة يوهان زانغجيا إيهلي-هانسن (17 عاما) في منزلهما بعد إصابتها بأربع عيارات نارية، بحسب الشرطة.

وذكرت الشرطة في السابق أنها تعتقد أن دافع الجريمة عنصري، وقالت إن مانهاوس أقدم على قتل أخته المتبناة لأنها من أصل آسيوي.

واشتملت لائحة الاتهام بحق مانسهاوس على تهمتين إحداهما القتل والأخرى "ارتكاب عمل إرهابي" بمحاولته القتل "بهدف إشاعة الخوف الشديد بين الناس".

فرانس24/ أ ف ب

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