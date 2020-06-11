ايران تتخطى عتبة ال180 الف اصابة مؤكدة

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إيرانيون يضع معظمهم كمامات في محطة مترو في طهران في 10 حزيران/يونيو 2020

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طهران (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الخميس أن أكثر من 180 ألف شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إيران منذ الاعلان عن أولى الحالات في البلاد في شباط/فبراير.

وقبل إعلان الحصيلة الجديدة اليومية دعا الرئيس حسن روحاني مواطنيه إلى اتباع التوصيات الصحية الرامية إلى وقف تفشي وباء كوفيد-19.

وأعلن روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني "إذا اتبع الجميع التوصيات بحذافيرها سيتم استئناف مجمل النشاط الاقتصادي".

وأضاف "نتقدم ببطء مرحلة تلو الأخرى (لأننا لا نريد أن يعتقد) شعبنا بأن زمن كورونا قد ولى".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري الخميس عن تسجيل 2238 حالة جديدة بكوفيد-19 في الساعات ال24 الماضية ما يرفع إلى 180,156 العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إيران.

كما أشارت إلى 78 وفاة إضافية بين الأربعاء والخميس ما يرفع عدد الوفيات التي أعلنتها السلطات إلى 8584.

ومنذ نيسان/أبريل رفعت السلطات تدريجيا القيود التي فرضتها لاحتواء الفيروس.

ورغم تسجيل زيادة في الإصابات، نفت الحكومة ظهور موجة ثانية من الحالات مؤكدة أن الارتفاع يعود لزيادة فحوص كشف الإصابة.

© 2020 AFP