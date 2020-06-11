بطولة إسبانيا: الرابطة تهدد بالحجر الإلزامي لمن ينتهك الشروط الصحية

لويس جيني ا ف ب/ارشيف

البرتغالي نيلسون سيميدو مدافع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم في صورة مؤرخة في الثاني من شباط/فبراير 2020.

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مدريد (أ ف ب)

حذر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس الخميس أن اللاعبين قد يجبرون على الحجر الصحي الإلزامي مع عودة المنافسات من جديد، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن اللاعب البرتغالي لبرشلونة نيلسون سيميدو خالف البروتوكول الصحي.

ويعاود الدوري الإسباني نشاطه الخميس في مباراة تجمع بين قطبي الأندلس إشبيلية وريال بيتيس، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليق نشاطه جراء الأزمة الصحية التي نشأت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الفريق الكاتالوني الخميس أن مدافعه الدولي "لم يتدرب بناء على مقتضيات بروتوكول الرابطة".

وأفادت قناة "كواترو" التلفزيونية بأن اللاعب حضر حفل شواء ضم أكثر من 20 شخصا في بلدة كاستيلديفديلس الكاتالونية (شمال-شرق البلاد)، من دون وضع كمامات أو احترام التباعد الاجتماعي، مخالفا بذلك القواعد الصحية الالزامية التي تندرج ضمن خطط تخفيف اجراءات الاغلاق التام.

وتم تصوير أربعة لاعبين من فريق إشبيلية مؤخرا أثناء حضورهم حفل شواء، وتثير هذه الحوادث مسألة ما إذا كان ينبغي على الفرق الدخول في الحجر الصحي بين المباريات للحد من مخاطر حصول حالات جديدة من العدوى بفيروس "كوفيد-19".

وقال تيباس في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول المخالفات "انا على علم أنه في جميع الحالات، تم استبعادهم (اللاعبين المخالفين) على الاقل من التدريب، واعلم انهم اتخذوا ايضا اجراءات تأديبية بحقهم في بعض الاندية. لكن اذا استمرت (المخالفات)، سنضطر الى القيام بشيء قلنا اننا لن نفعله، وهو تطبيق الحجر الالزامي".

واضاف "نأمل ألا نضطر للقيام بذلك، ولكن إذا استمر اللاعبون في إقامة حفلات الشواء والحفلات، فسيضطرنا ذلك إلى النظر في وضع سياسات الحجر الصحي".

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تأثرا بالوباء، إذ ذهب ضحيته ما يزيد عن 27 ألف شخص، من بين ما يقارب 290 ألف حالة معلنة.

وتشدد شروط رابطة "لا ليغا" الصارمة خلال المباريات على السماح لما لا يفوق 270 شخصا فقط على التواجد داخل الملاعب.

ويتم اجراء اختبارات فيروس "كوفيد-19" على جميع اللاعبين قبل المباريات، كذلك عليهم الوصول إلى الملاعب مرتدين الكمامات والقفازات الطبية وفحص درجات حرارتهم قبل دخول أرض الملعب.

وأفاد تيباس بأن هناك نية لبدء الموسم المقبل في 12 أيلول/سبتمبر، معتبرا أن اليوم "يوم مهم حقا، نحن أمام المشجعين في جميع أنحاء العالم مرة أخرى. لكنني سأكون راضيا جدا عند انتهاء البطولة".

ومن المرجح أن تستمر فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا من أواخر تموز/يوليو إلى أوائل تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أشار تيباس بالقول "أعتقد أنه سيكون هناك إجماع، على الأقل بين الدوريات الكبرى، على أن تنتهي (فترة الانتقالات الصيفية) قبل أسابيع قليلة من بدء دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والذي سيكون في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، وأعتقد أنها ستفتح (فترة الانتقالات) بمجرد الانتهاء من المنافسات المحلية في نهاية تموز/يوليو".

© 2020 AFP