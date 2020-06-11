بطولة إسبانيا: دربي الأندلس يعطي اشارة بدء العودة بعد ثلاثة أشهر من التوقف

كريستينا كويكلر ا ف ب

لقطة من ملعب رامون سانشيس بيسخوان قبيل انطلاق مباراة الدربي بين اشبيلية وضيفه ريال بيتيس في مستهل عودة الدوري الاسباني لكرة القدم بعد توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، إشبيلية في 11 حزيران/يونيو 2020

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مدريد (أ ف ب)

أعطى دربي الأندلس الخميس بين إشبيلية، الطامح للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وضيفه ريال بيتيس إشارة بدء عودة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأت المباراة في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ) على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" الخاص بإشبيلية خلف أبواب موصدة ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من دوري "لا ليغا" الذي تستكمل مراحله الـ11 المتبقية في غضون ستة أسابيع فقط.

وفي بلد كان من الأكثر تضررا بفيروس كورونا (أكثر من 27 ألف وفاة حتى الخميس من أصل قرابة 290 ألف إصابة)، يشكل استئناف دوري كرة القدم بريق أمل في السير نحو استعادة الحياة الطبيعية.

وانضمت إسبانيا الخميس الى ألمانيا التي كانت أولى البطولات الخمس الكبرى التي تعاود نشاطها بعد التوقف الذي فرضه فيروس "كوفيد-19" منذ آذار/مارس، على أن تلحق بهما بطولتا إنكلترا وايطاليا في الأيام المقبلة.

وحدها فرنسا بين البطولات الكبرى، ألغت الموسم وتوّجت باريس سان جرمان وسط اعتراضات بعض الاندية المتضررة.

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق نقطتين فقط عن غريمه ريال مدريد الطامح الى إزاحة النادي الكاتالوني عن العرش والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2017.

ويفتتح برشلونة العودة خارج قواعده السبت حين يحل ضيفا على ريال مايوركا، فيما يلعب ريال مدريد الأحد ضد ضيفه ايبار على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، الواقع ضمن مقره التدريبي فالديبيباس، بسبب الأعمال الجارية لتجديد معقله "سانتياغو برنابيو".

© 2020 AFP