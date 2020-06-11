بطولة العالم للموتو جي بي تنطلق في 19 تموز/يوليو في خيريز الإسبانية

كريم جعفر ا ف ب/ارشيف

الرئيس التنفيذي لشركة "دورنا سبورتس" المالكة لحقوق موتو جي بي للدراجات النارية، الإسباني كارميلو إسبيليتا خلال مؤتمر صحافي في حلبة لوسيل في الدوحة في السابع من آذار/مارس 2019.

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باريس (أ ف ب)

ينطلق موسم 2020 لبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" في 19 تموز/يوليو المقبل من حلبة خيريز الإسبانية، الأولى من سلسلة 13 سباق جائزة كبرى في أوروبا، بحسب ما أعلنه المنظمون الخميس.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية ومجموعة "دورنا الإسبانية" المروجة لبطولة العالم للموتو جي بي في بيان "إمكانية تنظيم (لاحقا) بعض السباقات خارج أوروبا سيتم تقييمها وتأكيدها قبل 31 تموز/يوليو المقبل"، في إشارة إلى سباقات الولايات المتحدة والأرجنتين وتايلاند وماليزيا.

وأوضح البيان أنه "مع ذلك، فإن موسم 2020 لن ينتهي بعد 13 كانون الأول/ديسمبر وسيتضمن 17 سباقا كحد أقصى"، بما في ذلك سباق جائزة قطر الكبرى الذي شهد إقامة فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الروزنامة المعدلة التي نشرها الاتحاد الدولي للدراجات النارية على موقعه الرسمي، تستضيف خيريز سباقين في 19 و26 تموز/يوليو، يليهما سباق جائزة تشيكيا الكبرى في التاسع من آب/أغسطس، والنمسا في 23 منه.

وأضاف أن حضور الجماهير من عدمه مرتبط بتطور وباء فيروس كورونا والتدابير الصحية التي تفرضها السلطات المحلية.

وعلى غرار الفورمولا واحد، قام الاتحاد الدولي للدراجات النارية أولاً بالإعلان الرسمي على الأحداث التي سيتم تنظيمها في أوروبا والتي ستقام منافساتها أولاً، تاركا الشكوك تحوم على تلك التي ستقام على حلبات في قارات أخرى.

ومن المقرر أن تستضيف بعض الحلبات العديد من السباقات بفارق أسبوع واحد فقط بينها، ما سيحد من سفر الدراجين والفرق المشاركة.

© 2020 AFP